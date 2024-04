Európska komisia chystá kroky proti ruskej tieňovej flotile tankerov

Brusel/Luxemburg 23. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) podnikne kroky na riešenie ruskej tieňovej flotily ropných tankerov. V rámci ďalšieho balíka sankcií bude hľadať spôsoby, ako sa s ňou vyrovnať. Uviedol to v pondelok (22. 4.) v rozhovore pre Politico švédsky minister zahraničných vecí Tobias Billström. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Tieňovú flotilu tvorí odhadom 1400 lodí s nepriehľadným vlastníctvom. Tie nielenže pomáhajú Rusku pri obchádzaní sankcií, ale sú aj jasnou environmentálnou hrozbou, povedal Billström na okraj zasadnutia Rady Európskej únie (EÚ) pre zahraničné záležitosti v Luxemburgu.



Flotila predstavuje veľký problém, keďže pomáha Rusku získať peniaze na vojnu s Ukrajinou.



Analytici však varujú, že drastické kroky, ako je blokovanie lodí vo vodách EÚ, si môže Moskva vyložiť ako eskaláciu.



Podľa Billströma si teraz Európska komisia a diplomatická zložka EÚ "sadnú a dôkladne si prejdú všetky prvky tieňovej flotily a preskúmajú, čo sa dá urobiť". Potom bude nasledovať správa Komisie pre Európsku radu.



EÚ sa môže obrátiť na štáty, pod vlajkou ktorých sa lode plavia. Môže tiež podniknúť kroky "proti vlastníkom, prevádzkovateľom a poisťovniam v akejkoľvek tretej krajine, ktorú Rusko používa na umožnenie existencie tieňovej flotily".



Bolo by to prvýkrát, čo by sa EÚ začala zaoberať touto medzerou v sankciách od ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Billström skonštatoval, že nastal čas ukončiť takéto praktiky.