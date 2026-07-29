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Biogen ziskom za druhý štvrťrok prekonal očakávania
Kvartálne tržby firmy boli v objeme 2,74 miliardy USD, čiže tiež prekonali prognózy, ktoré rátali s tržbami na úrovni 2,46 miliardy USD.
Autor TASR
New York 29. júla (TASR) - Americký výrobca liekov Biogen za druhý kvartál vykázal zisk 3,60 USD (3,17 eura) na akciu. Prekonal tak očakávania, že bude v sume 2,95 USD na akciu. Kvartálne tržby firmy boli v objeme 2,74 miliardy USD, čiže tiež prekonali prognózy, ktoré rátali s tržbami na úrovni 2,46 miliardy USD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Zisku farmaceutickej spoločnosti pomohol silný dopyt po jej liekoch na zriedkavé choroby. Napriek dobrým výsledkom za apríl až jún však Biogen zhoršil prognózu svojho upraveného zisku na akciu za celý rok 2026 na úroveň 12 až 13 USD. Pôvodne odhadoval, že bude v pásme 14,25 až 15,25 USD na akciu.
Výrobca liekov uviedol, že len akvizícia spoločnosti Apellis Pharmaceuticals za 5,6 miliardy USD začiatkom tohto roka znižuje jeho celoročný zisk o 85 centov na akciu. Prevzatím tejto firmy sa však Biogen dostal do segmentu liečby ochorení obličiek a získal prístup k dvom schváleným liekom na zriedkavé choroby, ktoré v minulom roku vygenerovali kombinované tržby v sume približne 689 miliónov USD.
(1 EUR = 1,1367 USD)
Zisku farmaceutickej spoločnosti pomohol silný dopyt po jej liekoch na zriedkavé choroby. Napriek dobrým výsledkom za apríl až jún však Biogen zhoršil prognózu svojho upraveného zisku na akciu za celý rok 2026 na úroveň 12 až 13 USD. Pôvodne odhadoval, že bude v pásme 14,25 až 15,25 USD na akciu.
Výrobca liekov uviedol, že len akvizícia spoločnosti Apellis Pharmaceuticals za 5,6 miliardy USD začiatkom tohto roka znižuje jeho celoročný zisk o 85 centov na akciu. Prevzatím tejto firmy sa však Biogen dostal do segmentu liečby ochorení obličiek a získal prístup k dvom schváleným liekom na zriedkavé choroby, ktoré v minulom roku vygenerovali kombinované tržby v sume približne 689 miliónov USD.
(1 EUR = 1,1367 USD)