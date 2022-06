Biometánová stanica v Jelšave chce budúci rok spracovávať aj BRKO

Jelšava 20. júna (TASR) – Prvá a zatiaľ jediná biometánová stanica na Slovensku, ktorá sa nachádza v Jelšave v okrese Revúca, chce už budúci rok biometán vyrábať aj z biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) či z potravín po dátume spotreby. Pre médiá to uviedol Martin Pribola zo spoločnosti PM, ktorá biometánovú stanicu prevádzkuje.



Spoločnosť PM sa v Jelšave venuje poľnohospodárskej a rastlinnej výrobe a prevádzkuje i dvojicu bioplynových staníc. S výrobou biometánu začala spoločnosť ako prvá na Slovensku, od marca je vtláčaný aj do distribučnej siete spoločnosti SPP - distribúcia (SPP – D). Výrobu biometánu plánujú v Jelšave rozširovať, aktuálne budujú hygienizačné zariadenie, vďaka ktorému budú schopní spracovávať aj BRKO, kuchynský či reštauračný odpad i potraviny po dátume spotreby. "Keďže tam budú nejaké obaly a znečistenie, bude linka, ktorá to vytriedi a zároveň to bude nutné hygienizovať," priblížil Pribola s tým, že zariadenie bude schopné spracovať 20.000 ton odpadu ročne.



Na výrobu biometánu v Jelšave v súčasnosti využívajú kravský a kurací hnoj, odpady z výroby mlieka či syrov i pokosenú trávu z miest a obcí. Spoločnosť do biometánovej stanice investovala približne 2.000.000 eur. Podľa Pribolu dokážu ročne vyprodukovať 30.000 megawatthodín plynu, zavedenie výroby z BRKO by mohlo produkciu zdvojnásobiť.



Na Slovensku v súčasnosti funguje viac ako 100 bioplynových staníc a podľa SPP - D je do plynárenskej siete pripojiteľných vyše 70 z nich. "Potenciál je na úrovni niekde cez 230 miliónov kubických metrov. Ďalších 100 až 200 miliónov kubických metrov rátame z nových biometánových staníc, ktoré by mohli spracovávať BRKO a kuchynský odpad," priblížil za SPP – D Jerguš Vopálenský.



SPP – D záujemcom ponúka možnosť vypracovania predbežnej štúdie realizovateľnosti pripojenia na biometán a tvrdí, že o výrobu biometánu je na Slovensku zo stany podnikateľov záujem. Chýbajú však dotačné výzvy, ktoré by takúto výrobu podporili.



"Celý trh čaká na spustenie dotačnej schémy na podporu upgrade-ov bioplynových staníc na biometánové stanice z plánu obnovy a odolnosti vo výške 25 miliónov eur, ktorá by mala byť spustená v roku 2023," dodal Vopálenský.