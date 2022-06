Biomin má väčšie priestory, kapacitu produkcie zvýšil na trojnásobok

Cífer 29. júna (TASR) – Slovenská farmaceutická spoločnosť Biomin v stredu slávnostne predstavila svoje nové výrobné priestory v Cíferi pri Trnave. Ich sprevádzkovanie umožní zvýšiť maximálnu možnú kapacitu produkcie na 2,5 milióna kapslí výživových doplnkov denne, informoval o tom výkonný riaditeľ akciovej spoločnosti Juraj Vozár.



"Predstavuje to nárast na vyše trojnásobok doterajších možností. Súčasťou rozvojového kroku je päť nových vysokokvalifikovaných pracovných miest," uviedol. Posledné dva roky boli podľa neho pre spoločnosť výzvou. "Podarilo sa nám priniesť na trh niekoľko nových produktov a súčasne sme pracovali na zásadnom rozšírení a skvalitnení kapacít výroby," dodal Vozár.



Výrobná hala s úžitkovou plochou 1800 štvorcových metrov svojimi parametrami a vybavením spĺňa najmodernejšie technologické štandardy pre tento segment a zároveň aktuálne najprísnejšie požiadavky na certifikovanú GMP kvalitu farmaceutickej produkcie. Znamená to aplikáciu noriem a odporúčaní od príslušných štátnych aj medzinárodných autorít v súvislosti so samotnými výrobnými priestormi, ale aj s evidenciou činnosti personálu, procesmi riadenia pohybu surovín a finálnou výstupnou kontrolou. Ide napríklad o jednosmernú cestu produktu počas výroby, priestorové aj materiálové riešenie sanitácie či pretlakovú klimatizáciu so špeciálnou úpravou vzduchu alebo objem jeho kontinuálnej výmeny. "Zároveň sme pri výstavbe postupovali prívetivo k životnému prostrediu, a to inštaláciou vlastnej fotovoltickej elektrárne, zateplením budovy na redukciu emisií CO a zriadením kotolne s kondenzačnými zariadeniami na úrovni efektivity až 109 %," povedal výkonný riaditeľ spoločnosti.



Akciová spoločnosť Biomin vznikla v roku 1990 na báze spolupráce s vtedajšími Západoslovenskými hydinárskymi závodmi Cífer. Dnes je jediným výrobcom prírodného vápnika z vaječných škrupín v strednej Európe. Používa vlastnú patentovanú technológiu získavania a spracúvania mikronizovaného vápnika (škrupiny ho obsahujú až 90 %) bez chemických a pomocných látok. Inovatívne a pre celú Európu unikátne dokáže zužitkovať aj membrány vaječných škrupín na podporu zdravia kĺbov, väzív a šliach a ako výdatný zdroj čisto biologického vegetariánskeho kolagénu.