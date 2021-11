BioNTech odhaduje tržby z vakcíny v tomto roku vo výške 17 miliárd eur

Berlín 9. novembra (TASR) – Nemecká spoločnosť BioNTech v utorok zvýšila svoj odhad tohoročných tržieb z vakcíny proti ochoreniu COVID-19, ktorú vyvinula spoločne s koncernom Pfizer. Mnohé štáty totiž pristúpili k podávaniu tretej, posilňujúcej injekcie a pribúdajú povolenia na používanie vakcíny v prípade detí.



Na základe plánovaných dodávok až 2,5 miliardy dávok vakcíny BioNTech v utorok vo vyhlásení odhadol príjmy z vakcíny v tomto roku v pásme 16 až 17 miliárd eur.



Na porovnanie, v auguste ešte nemecká spoločnosť očakávala tržby 15,9 miliardy eur na základe dodávok plus nevybavených objednávok vo výške približne 2,2 miliardy dávok v tom čase.



Nový odhad zahŕňa platby od partnerov a podiel na hrubom zisku na teritóriách partnerov, dodala spoločnosť.



Spoločnosť Pfizer minulý týždeň uviedla, že v roku 2021 očakáva tržby z predaja vakcíny proti ochoreniu COVID-19 vo výške 36 miliárd USD (31,09 miliardy eur) a ďalších 29 miliárd USD v roku 2022.



Spoločnosť zopakovala, že zatiaľ žiadne klinické údaje nenaznačujú potrebu novej vakcíny, ktorá by bola zameraná na vysoko nákazlivý delta variant nového koronavírusu alebo akýkoľvek iný súčasný variant, vzhľadom na účinnosť dvoch alebo troch dávok doterajšej vakcíny.



Pracuje sa však na nových verziách vakcíny zameraných na delta a alfa varianty, aby sa vytvorila rutina vývoja a spustenia výroby v prípade, že v budúcnosti vznikne potreba prispôsobiť sa zatiaľ neznámym variantom.



Ďalší výrobcovia vakcín, ako napríklad AstraZeneca a jej partnerská Oxfordská univerzita, zaujali podobný prístup, najmä s cieľom rýchlo reagovať na akúkoľvek budúcu mutáciu, ktorá vírusu umožní odolávať etablovaným vakcínam.



BioNTech a Pfizer "zavádzajú preventívny prototypový prístup na hodnotenie vývoja, výroby a regulačných procesov pre variantné špecifické vakcíny," uviedli obe spoločnosti.



BioNTech opätovne potvrdil vyhlásenia partnerov, ktorí očakávajú, že do konca roku 2021 vyrobia až 3 miliardy dávok a v roku 2022 potenciálne až 4 miliardy dávok vakcíny.



(1 EUR = 1,1579 USD)