Biontech ukončuje výrobu vakcín proti covidu v Nemecku
Autor TASR
Mainz 5. mája (TASR) - Nemecká biotechnologická spoločnosť Biontech ukončuje výrobu vakcín proti ochoreniu COVID-19 v Nemecku, kde zatvorí takmer všetky domáce výrobné závody a zruší až 1860 pracovných miest. Spoločnosť v utorok oznámila, že produkciu dotknutých vakcín úplne presunie na svojho amerického partnera Pfizer. TASR o tom informuje na základe správy agentúr DPA a Reuters.
„Počas tohto roka vyrobíme posledné šarže tu v Nemecku,“ uviedla pre Reuters hovorkyňa spoločnosti. Biontech v rámci reštrukturalizácie zatvorí závody v Idar-Obersteine, Marburgu a Singapure, ako aj závody prevzatého domáceho konkurenta CureVac. V Nemecku si okrem centrály v Mainzi ponechá ešte kancelárie v Berlíne a Mníchove, ktoré budú slúžiť na čisto administratívne účely.
Zatváranie závodov by malo byť dokončené do konca roka 2027. Pre dotknuté lokality sa skúmajú možnosti predaja, aby sa čo najviac zmiernil dosah na zamestnanosť. Týmto radikálnym reštrukturalizačným procesom reaguje Biontech na výrazne znížený dopyt po vakcíne proti COVID-19 po skončení pandémie.
Už v minulom roku spoločnosť oznámila zníženie počtu zamestnancov na plný úväzok o približne 950 až 1350 v nasledujúcich dvoch rokoch. Nie je známe, koľko zamestnancov už odišlo. Spoločnosť uviedla, že po reštrukturalizácii sa chce do roku 2030 stať popredným poskytovateľom liečiv v oblasti onkológie.
