BioNTech zaznamenal v roku 2022 pokles tržieb aj zisku

Mainz 27. marca (TASR) - Nemecká farmaceutická spoločnosť BioNTech zaznamenala za celý rok 2022 aj vo 4. kvartáli pokles tržieb aj zisku. A okrem hospodárskych výsledkov spoločnosť v pondelok zároveň uviedla, že pracuje na terapiách na liečbu rakoviny. TASR o tom informuje na základe správ DPA a RTTNews.



BioNTech, ktorý si získal medzinárodné renomé vďaka vývoju mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19, v pondelok oznámil, že jeho tržby v roku 2022 klesli na 17,3 miliardy eur z takmer 19 miliárd eur v predchádzajúcom roku 2021.



Čistý zisk sa vlani znížil na 9,4 miliardy eur z 10,3 miliardy eur rok predtým. Vo 4. štvrťroku 2022 dosiahol BioNTech čistý zisk 2,28 miliardy eur, čo bolo menej ako 3,17 miliardy eur v rovnakom období predchádzajúceho roka. Zisk na akciu pritom klesol na 9,26 eura z 12,18 eura/akcia pred rokom.



A tržby sa za tri mesiace do konca decembra 2022 znížili na 4,28 miliardy eur z 5,53 miliardy eur rok predtým. Spoločnosť uviedla, že tieto výsledky zodpovedajú klesajúcemu dopytu po vakcínach proti ochoreniu COVID-19.



Pri pohľade do budúcnosti BioNTech predpovedá, že jeho tržby z tejto vakcíny dosiahnu v roku 2023 približne 5 miliárd eur.



V roku 2021 BioNTech a jeho americký partner Pfizer dodali viac ako 2,6 miliardy dávok vakcíny. V minulom roku toto číslo kleslo približne na 2 miliardy.



Okrem vakcín proti koronavírusu BioNTech vyvíja postupy v imunoterapii založené na mRNA pre boj proti infekčným a autoimunitným ochoreniam, ako aj rakovine. Očakáva, že celkové investície do výskumu a vývoja sa v tomto roku budú pohybovať medzi 2,4 miliardy eur a 2,6 miliardy eur.



Zisky spoločnosť plánuje použiť aj na program spätného odkúpenia akcií.