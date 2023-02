Ožďany 16. februára (TASR) - Bioplynová stanica v Ožďanoch chce začať vyrábať aj biometán, ktorý by mohla dodávať do distribučnej siete. Na jeho výrobu chce využívať i biologicky rozložiteľné odpady. Vyplýva to zo zámeru, ktorý spoločnosť CITA VIA predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



Ako uviedla spoločnosť v zámere, v existujúcej bioplynovej stanici chcú čistiť a upravovať bioplyn na kvalitu, ktorá je vhodná na jeho dodávanie do distribučnej siete. "Princípom je inštalácia zariadenia membránovej separácie a inštalácia sprievodných technologických zariadení ako napríklad kompresor, merná stanica, plynovodná prípojka. Zároveň účelom navrhovanej činnosti je aj čiastočná náhrada neodpadových vstupných surovín odpadovými materiálmi," priblížila spoločnosť.



Spoločnosť svoj zámer vysvetľuje zefektívnením využitia energie vyprodukovanej v bioplynovej stanici. "Ak bioplyn prejde v biometánovej stanici dostatočným čistením, získame biometán totožný so zemným plynom a môžeme ho použiť rovnako," uviedla v zámere. Náklady na realizáciu zámeru spoločnosť CITA VIA v zverejnenom materiáli bližšie nešpecifikovala, s výrobou biometánu chce začať po získaní potrebných povolení.



Na území Slovenska v súčasnosti funguje vyše 100 bioplynových staníc. Biometán začala ako prvá vyrábať a dodávať do distribučnej siete vlani začiatkom leta bioplynová stanica v Jelšave.