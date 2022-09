Bioplynové stanice žiadajú zmenu systému spracovania bioodpadu

Bratislava 1. septembra (TASR) – Bioplynové stanice by mohli spracovávať aj veľkú časť odpadov, ktoré končia v kompostárňach. Žiadajú preto zmenu nastavenia systému spracovania bioodpadu a chceli by aj intenzívnejšie spolupracovať s kompostárňami. Štát a samosprávne kraje by mali nastaviť legislatívu spracovania bioodpadu tak, aby sa dosiahla čo najvyššia miera jeho zhodnotenia, upozornila Slovenská bioplynová asociácia (SBA).



"Bioplynové stanice (BPS) majú významné miesto v spracovaní bioodpadu, keďže vedia zhodnotiť bioodpad energeticky aj materiálovo. Kým kompostárne pretvárajú bioodpad na kompost, BPS dokážu vyprodukovať okrem organického hnojiva - digestátu - aj elektrinu a teplo alebo biometán," uviedol vedúci environmentálnej sekcie SBA Matej Štefánek.



Asociácia zdôraznila, že bioodpad od rôznych dodávateľov má rozličnú kvalitu a vlastnosti. Preto sú niektoré typy bioodpadu vhodnejšie pre BPS a niektoré pre kompostárne. "Drevnaté odpady sú vhodnejšie na kompost, keďže v stanici sa nerozložia. Pre kompostárne zas vo všeobecnosti nie sú vyhovujúce tekuté odpady a odpady živočíšneho pôvodu. Tie vedia lepšie spracovať bioplynky a tiež sú pre nich vhodné aj použité jedlé oleje a tuky," dodal Štefánek. BPS a kompostárne by podľa neho nemali medzi sebou bojovať a konkurovať si. Práve naopak, ich spolupráca je zárukou kvalitnejšieho zhodnocovania bioodpadu na Slovensku.



Príklady symbiózneho vzťahu medzi BPS a kompostárňami je podľa asociácie možné vidieť napríklad v Rakúsku aj Taliansku, kde je bežné, že vedľa bioplynovej stanice je postavená kompostáreň.



SBA priblížila, že okrem domácností existuje viacero producentov bioodpadu, ktorý môžu BPS alebo kompostárne zhodnocovať. Bioodpady z obchodných reťazcov, stravovacích zariadení či potravinárskeho priemyslu však podľa asociácie často papierovo neexistujú a reálne končia na skládkach. Iné odpady zase končia legálne v čističkách odpadových vôd a prispievajú k znečisťovaniu našich riek. "Preto je potrebné komplexné nastavenie systému zo strany ministerstva životného prostredia," dodal Štefánek.