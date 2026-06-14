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Bioplynovú stanicu v Horovciach pretransformovali na biometánovú
K transformácii pristúpili z dôvodu ukončenia 15-ročného obdobia štátnej podpory výroby elektriny z bioplynu v roku 2025.
Autor TASR
Horovce 14. júna (TASR) - Bioplynová stanica v obci Horovce v Púchovskom okrese sa pretransformovala na biometánovú. Aktuálne je najväčšou biometánovou stanicou na území bývalého Československa. TASR o tom informoval manažér prevádzky stanice Peter Hrdý.
„Táto bioplynová stanica bola postavené v roku 2010. Postupne sa pristavovali ďalšie časti, až vznikol celkový výkon tri megawatty elektrickej energie. Anaeróbnou fermentáciou biologicky rozložiteľných materiálov vyrábame bioplyn, ktorý sa premieňal na elektrickú energiu a teplo. Tento rok sa nám z Plánu obnovy podarilo ukončiť projekt transformácie stanice na biometánovú,“ priblížil manažér.
K transformácii pristúpili z dôvodu ukončenia 15-ročného obdobia štátnej podpory výroby elektriny z bioplynu v roku 2025. Po ukončení podpory došlo k zníženiu výroby elektrickej energie, spoločnosť hľadala možnosť udržať vybudovaný komplex v prevádzke. Bioplynová stanica momentálne vyrába biometán, ktorý je kvalitatívne na úrovni zemného plynu. Biometán sa následne stláča, upravuje a natláča do vysokotlakového potrubia.
„Elektrickú energiu vieme vyrobiť nie z klasicky pestovaných materiálov, ale z alternatívnych materiálov - biologicky rozložiteľného odpadu. Spolupracujeme s potravinárskym priemyslom, supermarketmi a rôznymi sieťami. Máme vlastný odvoz, odpad zberáme, privážame k nám, upravujeme a pripravujeme pre biometánovú stanicu,“ doplnil Hrdý.
Ako TASR informoval výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu Richard Kvasňovský, na Slovensku je aktuálne pripojených a funkčných päť biometánových staníc, do konca budúceho roka by mohlo pribudnúť ďalších 17. „Biometán je obnoviteľný plyn, ktorý tvorí vysoký obsah metánu, a preto je v sieti plne zameniteľný za zemný plyn. Ide o zdroj, ktorý vyrábame na našom území. Nemusíme ho dovážať, a tým zvyšujeme vlastnú energetickú bezpečnosť. Celkový odhadovaný potenciál výroby biometánu v SR je približne 500 miliónov kubických metrov ročne,“ doplnil riaditeľ.
Ako obnoviteľný plyn môže mať podľa neho dokonca až zápornú uhlíkovú stopu, prispieva k dekarbonizácii hospodárstva, najmä v sektoroch dopravy a vykurovania. Biometán sa produkuje z rastlinného, živočíšneho, kuchynského odpadu alebo aj z kalov z čistiarní odpadových vôd, a tým prispieva k vytváraniu cirkulárnej ekonomiky.
„Táto bioplynová stanica bola postavené v roku 2010. Postupne sa pristavovali ďalšie časti, až vznikol celkový výkon tri megawatty elektrickej energie. Anaeróbnou fermentáciou biologicky rozložiteľných materiálov vyrábame bioplyn, ktorý sa premieňal na elektrickú energiu a teplo. Tento rok sa nám z Plánu obnovy podarilo ukončiť projekt transformácie stanice na biometánovú,“ priblížil manažér.
K transformácii pristúpili z dôvodu ukončenia 15-ročného obdobia štátnej podpory výroby elektriny z bioplynu v roku 2025. Po ukončení podpory došlo k zníženiu výroby elektrickej energie, spoločnosť hľadala možnosť udržať vybudovaný komplex v prevádzke. Bioplynová stanica momentálne vyrába biometán, ktorý je kvalitatívne na úrovni zemného plynu. Biometán sa následne stláča, upravuje a natláča do vysokotlakového potrubia.
„Elektrickú energiu vieme vyrobiť nie z klasicky pestovaných materiálov, ale z alternatívnych materiálov - biologicky rozložiteľného odpadu. Spolupracujeme s potravinárskym priemyslom, supermarketmi a rôznymi sieťami. Máme vlastný odvoz, odpad zberáme, privážame k nám, upravujeme a pripravujeme pre biometánovú stanicu,“ doplnil Hrdý.
Ako TASR informoval výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu Richard Kvasňovský, na Slovensku je aktuálne pripojených a funkčných päť biometánových staníc, do konca budúceho roka by mohlo pribudnúť ďalších 17. „Biometán je obnoviteľný plyn, ktorý tvorí vysoký obsah metánu, a preto je v sieti plne zameniteľný za zemný plyn. Ide o zdroj, ktorý vyrábame na našom území. Nemusíme ho dovážať, a tým zvyšujeme vlastnú energetickú bezpečnosť. Celkový odhadovaný potenciál výroby biometánu v SR je približne 500 miliónov kubických metrov ročne,“ doplnil riaditeľ.
Ako obnoviteľný plyn môže mať podľa neho dokonca až zápornú uhlíkovú stopu, prispieva k dekarbonizácii hospodárstva, najmä v sektoroch dopravy a vykurovania. Biometán sa produkuje z rastlinného, živočíšneho, kuchynského odpadu alebo aj z kalov z čistiarní odpadových vôd, a tým prispieva k vytváraniu cirkulárnej ekonomiky.