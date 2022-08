Bioplynovým staniciam údajne hrozí pre rastúce náklady zatváranie

Bratislava 2. augusta (TASR) - Výkupné ceny elektrickej energie z bioplynových staníc, ktoré štát v rokoch 2010 - 2013 garantoval na 15-ročné obdobie, sú v súčasnosti hlboko pod reálnymi nákladmi. Viaceré bioplynové stanice to donútilo ukončiť svoju činnosť a väčšina ďalších obmedzila prevádzkový výkon, upozornila v utorok Slovenská bioplynová asociácia. Riešením je podľa nej umožnenie okamžitého výstupu zo systému podpory či indexácia výkupných cien elektriny.



"Bez okamžitej výraznej indexácie výkupných cien elektrickej energie alebo prechodu na trhové ceny väčšina bioplynových staníc neprežije," upozornil predseda bioplynovej asociácie Vladimír Šošovička. Pokiaľ na Slovensku chceme transformovať existujúce bioplynové stanice na biometánové, musíme im podľa Šošovičku najskôr dať šancu prežiť.



Pri rovnakej štátnej podpore ako v roku 2010, ale pri súčasných cenách vstupných surovín, servisu a opráv idú podľa asociácie bioplynové stanice do krachu. Nárast nákladov na výrobu bioplynu v budúcom roku, keď sa naplno prejavia ďalšie zvýšenia cien vstupných surovín, má byť podstatne vyšší, a to približne o 40 - 50 %. Asociácia zatiaľ eviduje 20 bioplynových staníc s ukončenou prevádzkou. Väčšina ostatných údajne znížila prevádzkový výkon a je možné, že mnohé čoskoro ukončia prevádzku úplne.



"Pokiaľ sa hneď nepokúsime o zmenu nastavených pravidiel, je veľmi pravdepodobné, že nám zostane len veľmi málo bioplynových staníc na transformáciu na biometánové stanice, čo v konečnom dôsledku môže znamenať ohrozenie celého odvetvia na Slovensku, a teda zníženie počtu stabilných obnoviteľných zdrojov energie a aj potenciálnych výrobcov biometánu," uzavrel Šošovička.