Bíreš chce s ukrajinským kolegom online rokovať o bariérach obchodu

Bratislava 20. septembra (TASR) - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jozef Bíreš chce v stredu popoludní rokovať s ukrajinským agroministrom online formou o bariérach vzájomného obchodu s agrokomoditami. Bíreš to uviedol po stredajšom rokovaní vlády.



"Veľmi korektne sa chcem s ukrajinským kolegom dohodnúť, aby sme aj náznaky nejakej žaloby alebo obmedzenia obojstranného obchodu vylúčili," spresnil Bíreš.



Avizoval, že bude trvať na tom, že ak Ukrajinci pripravili nejaký režim certifikácie ukrajinského obilia smerujúceho na Slovensko, tak SR chce tento systém otestovať. "Pokiaľ by bol systém funkčný, tak vieme zrušiť opatrenie (na zákaz dovozu)," poznamenal.



Pripustil, že každá zábrana obchodu má vplyv na podnikateľskú sféru. "Pre mňa je skôr dôležité, aby som tieto bariéry odstránil s ukrajinským agroministrom," doplnil.



Zdôraznil, že ak Ukrajina pripravovala nejaké garancie kontrolovaného dovozu na územie Slovenska alebo do ostatných susediacich krajín, tak ich mala vopred konzultovať. "Vtedy by sme si to boli vysvetlili a možno by Slovensko nebolo pristúpilo k jednostrannému zákazu dovozu," dodal slovenský agrominister.