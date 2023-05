Bíreš: EÚ prisľúbila predĺžiť zákaz dovozu ukrajinských agrokomodít

Brusel 30. mája (TASR) - Situácia na trhu s poľnohospodárskymi výrobkami dovážanými z Ukrajiny na jednotný trh EÚ dominovala utorňajším diskusiám v Bruseli na Rade EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov. Potvrdil to minister pôdohospodárstva SR Jozef Bíreš v priebehu rokovaní.



Európska komisia uzavrela dohodu s piatimi členskými štátmi EÚ susediacimi s Ukrajinou (Bulharsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko), že do 5. júna nebudú dovážať štyri druhy agrokomodít (pšenica, kukurica, repkové a slnečnicové semená), ktoré deformujú situáciu na ich domácom trhu a škodia lokálnym poľnohospodárom. Bíreš upozornil na to, že uvedených päť krajín má zatiaľ z Bruselu prísľub, že bude predĺžený termín na zákaz dovozu dohodnutých komodít, a to buď do októbra, alebo do konca tohto roku.







"Ešte o tom musí rozhodnúť Európska komisia, ale prísľub tu je, čo je pre Slovensko a ostatné susediace krajiny dôležité, ale nie je to jediný nástroj, ako riešiť dovoz agrokomodít z Ukrajiny," skonštatoval Bíreš.



Vysvetlil, že dotknuté štáty požadujú aj finančnú podporu zo strany EÚ. Komisia poľnohospodárom z uvedených piatich krajín prisľúbila schému finančných kompenzácií vo výške 100 miliónov eur.



Minister spresnil, že Slovensko je otvorené tranzitu a prevozu ukrajinských tovarov do tretích krajín, ale - podobne ako sa to deje v Poľsku a ostatných krajinách - veľa z komodít určených na tranzit zostáva na domácom trhu. A to aj napriek tomu, že Slovensko má vysoké náklady spojené s kontrolami nielen zdravotnej bezpečnosti a kvality prevážaných komodít, ale aj s dodržiavaním ich tranzitu.



Bíreš sa pre túto tému v Bruseli stretol s eurokomisárom pre poľnohospodárstvo Januszom Wojciechovským, pričom jeho kabinetu vysvetlil situáciu slovenských poľnohospodárov, ktorých o dva mesiace čaká žatva a sýpky pre uskladnené ukrajinské obilie nie sú prázdne.



"Komisia musí v tomto štádiu urýchlene konať a vydať rozhodnutie. Piaty jún je pred nami," opísal situáciu Bíreš po tom, ako "štáty v ohrození" v utorok predostreli návrh dvoch termínov predĺženia zákazu dovozu konkrétnych tovarov z Ukrajiny.



Priznal, že v utorok v Bruseli nepadli návrhy na rozšírenie zoznamu štyroch "zakázaných" komodít o ďalšie tovary. Iba on za Slovensko poukázal na to, že veľkým problémom je napríklad aj dovoz lacných vajec, medu a hydinového mäsa z Ukrajiny, a preto Slovensko chce riešiť aj túto situáciu, čo však tiež závisí od rozhodnutia eurokomisie.





