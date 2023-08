Bíreš podľa politických strán hlasoval za GMO plodiny, ten to odmieta

Bratislava 4. augusta (TASR) - Politické strany Smer-SD, SNS a Hlas-SD kritizujú ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jozefa Bíreša za to, že na júlovom rokovaní Rady Európskej únie (EÚ) pre poľnohospodárstvo a rybolov podporil povolenie pestovania geneticky modifikovaných (GMO) plodín a ich používanie na výrobu potravín. Predtým sa však vyjadril, že také rozhodnutie nepodporí. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR pre TASR uviedlo, že Bíreš hovoril o rastlinách získaných genómovými technikami (NGT) a nie o GMO potravinách.



"Jozef Bíreš počas stretnutia ministrov v Rade EÚ pre poľnohospodárstvo nepochopiteľne zmenil názor. Agroministerstvo vedie len dočasne, bez podpory parlamentu. Legitimita tohto rozhodnutia je preto otázna," uviedol podpredseda strany Smer-SD Richard Takáč. Rozhodnutie Bíreša kritizuje aj predsedníčka odbornej skupiny SNS pre pôdohospodárstvo Gabriela Matečná či člen predsedníctva strany Hlas-SD Róbert Puci.



MPRV SR uviedlo, že minister zaujal súhlasné stanovisko k aplikácii nových technológií, no len za predpokladu, že budú dostatočne preverené potenciálne vplyvy na životné prostredie, nebude ohrozená konkurencieschopnosť domácich producentov a bude zabezpečená ochrana zdravia obyvateľstva.



"Voči predmetnému nariadeniu pre rastliny produkované NGT má Slovensko spolu s ďalšími členskými štátmi výhrady a do diskusie o ňom bude vstupovať konštruktívne, na základe vedeckých poznatkov domácich aj zahraničných výskumných autorít. Pozícia MPRV SR v súvislosti s GMO potravinami ostáva naďalej v súlade s predošlými vyjadreniami," uviedlo ministerstvo.



Rezort uplatňuje princíp predbežnej zdržanlivosti. Vzhľadom na negatívny postoj verejnosti nepodporuje pestovanie modifikovaných plodín a využívanie geneticky modifikovaných potravín a krmív.



"Vnímame, že táto téma sa stáva súčasťou politického boja, podnecuje zbytočnú paniku a podporuje šírenie dezinformácií. MPRV SR sa nebude v súvislosti s touto témou zapájať do politického boja," uzavrelo ministerstvo.



Európska komisia v júli navrhla uvoľnenie pravidiel pre nové genomické techniky na úpravu rastlín. V súčasnosti sa na ne vzťahuje rovnaká smernica ako na geneticky modifikované rastliny (GMO).