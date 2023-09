Bíreš: Pre zákaz na ukrajinské obilie možno bude rokovať vláda

Bratislava 13. septembra (TASR) - Pre európsky zákaz na dovoz ukrajinského obilia končiaci sa 15. septembra možno bude mimoriadne rokovať slovenská vláda, ktorá by zaviedla národný zákaz na neurčito. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády minister pôdohospodárstva Jozef Bíreš. Vláda by mohla podľa neho rokovať aj online formou, pravdepodobne vo štvrtok (14. 9.) alebo v piatok.



"Počítame, že Európska komisia (EK) každú chvíľu dá oznámenie, lebo zatiaľ sa jednoznačne nevyjadrila, či zákaz dovozu predĺži alebo nie a v akom režime. Vláda je pripravená, ak by EK tak neurobila, tak na mimoriadnom zasadnutí prijmeme zákaz dovozu v tom režime, ako teraz platí, teda na štyri komodity," povedal Bíreš.



Poľsko a Maďarsko podľa jeho slov obmedzenie na dovoz obilia z Ukrajiny uplatnia. "Z tohto pohľadu takto musíme urobiť aj my, pretože Slovensko by sa dostalo do pozície jednak zvýšeného transportu s obilím a jednak by ukrajinské obilie mohlo zostávať na Slovensku," podčiarkol.



Dodal, že niektoré krajiny EÚ by obilie z Ukrajiny chceli dovážať, lebo mali tento rok pre sucho neúrodu, napríklad Nemecko, Francúzsko, Španielsko či Portugalsko. "Tieto krajiny sú v EÚ proti zákazu dovozu obilia z Ukrajiny," uzavrel agrominister.