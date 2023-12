Bíreš: Pri blokáde kamionistov treba zabrániť stratám na tovare

Brusel 4. decembra (TASR) - Počas prebiehajúcej blokády kamionistov na hraniciach s Ukrajinou treba zabrániť stratám na citlivom tovare v podobe potravín či zvierat. V pondelok to pre spravodajcu TASR uviedol ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR Jozef Bíreš, ktorý do Bruselu zavítal na dvojdňové expertné rokovania v rámci Rady EÚ.



Pondelňajšie zasadnutie ministrov dopravy EÚ neponúklo žiadnu rýchlu odpoveď slovenským či poľským kamionistom blokujúcich svojich lacnejších ukrajinských kolegov na hraničných priechodoch. To môže znamenať, že blokáda potrvá ďalších niekoľko týždňov a takáto situácia podľa Bíreša vytvára riziká pre prevoz niektorých druhov tovarov.







"Tým, že sú dlhé kolóny, stáva sa, že stoja aj kamióny, ktoré prevážajú rýchloskaziteľný tovar, to znamená potraviny, a čo je horšie aj zvieratá a zárodočné produkty," opísal situáciu Bíreš. Upozornil, že k takejto situácii došlo minulý týždeň, keď bol blokovaný kamión s jednodňovými kurčatami, ktoré išli zo Slovenska na Ukrajinu.



Spresnil, že ŠVPS spolupracuje s colníkmi na slovensko -ukrajinskej hranici a chce tie dopravné prostriedky, ktoré vozia zvieratá alebo potraviny označiť tak, aby boli uprednostnené a nestáli zbytočne dlho na hraniciach.



"V takýchto prípadoch dochádza k škodám na potravinách, ale skôr nám ide o to, aby tie zvieratá, ktoré zo Slovenska alebo iných štátov prechádzajú na Ukrajinu, mali voľnú cestu," vysvetlil Bíreš.



Podľa jeho slov ide o čisto slovenské aktivity v tomto smere, aby nevznikali žiadne straty na prevážaných potravinách, rastlinách či zvieratách. Európska komisia to zatiaľ nekoordinuje s členskými krajinami. Dodal, že Slovensko vystupuje proaktívne, podobne ako v tejto oblasti konalo aj počas pandémie nového koronavírusu.



Túto otázku však chce prebrať s rezortnými partnermi z ostatných členských krajín EÚ počas utorňajších bilaterálnych rokovaní v Bruseli, a zistiť, ako ostatné krajiny pristupujú k tejto problematike. "Lebo je to vážna situácia. Je veľká zima a napríklad pri kurčatách musí byť temperovaná teplota a ak sa ju nepodarí udržať, dochádza k masívnemu úhynu," upozornil Bíreš.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)