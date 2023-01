Bíreš: Situácia s africkým morom ošípaných v SR je pod kontrolou

Bratislava 11. januára (TASR) - Situácia s africkým morom ošípaných (AMO) na Slovensku je momentálne pod kontrolou. Uviedol to na Úrade vlády SR ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) Jozef Bíreš. Vláda v stredu vzala na vedomie správu o situácii s ochorením AMO.



"Nezaznamenali sme v poslednom polroku výskyt choroby AMO u domácich ošípaných. U diviakov sa nám rozšíril výskyt do okresu Zlaté Moravce, teda ochorenie sa presunulo do Nitrianskeho kraja. Ide o diviaky, ktoré boli nájdené uhynuté," priblížil.



Je podľa jeho slov záhadné, že choroba sa presunula o asi 40 kilometrov. "Zdroje ochorenia hľadáme, pretože sme túto oblasť pravidelne monitorovali. Vydali sme opatrenia, čo sa týka vyhľadávania uhynutých zvierat, ako aj odstrelu," povedal.



"Ďalších oblastí Slovenska, kde sa chronicky dlhodobo vyskytuje AMO, tam čísla idú rapídne dole. Vírus totiž spôsobil veľké úhyny zvierat," poznamenal. Pri Trebišove, Košiciach, Prešove sú podľa neho nálezy v poslednom období minimálne.



Zdôraznil, že aj vtáčia chrípka je veľmi aktuálna, hlavne v susedných krajinách. "Na Slovensku od jari 2022 sme nepotvrdili výskyt ochorenia ani u domácej hydiny, ani u voľne žijúceho vtáctva. Máme zavedené mimoriadne núdzové opatrenia - biologickú ochranu, hlavne pri komerčných chovoch," dodal ústredný riaditeľ ŠVPS.