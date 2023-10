Bíreš: Ukrajine budúci týždeň dáme stanovisko SR k licencovaniu obilia

Čierna nad Tisou 5. októbra (TASR) - Ukrajina dostane na budúci týždeň stanovisko Slovenska k systému udeľovania licencií na dovoz obilnín. Uviedol to vo štvrtok minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jozef Bíreš s tým, že tzv. licencovanie navrhnuté z ukrajinskej strany a za podpory Európskej komisie by podľa neho vyriešilo situáciu, keď Slovensko jednostranne uplatnilo embargo na dovoz obilia z Ukrajiny.



S ukrajinským agroministrom podľa vlastných slov komunikuje na týždennej báze. "Dôležité je, aby tie garancie, ktoré to licencovanie prináša, bolo naozaj na vysokej úrovni a nedochádzalo k jeho narušeniu," uviedol Bíreš s tým, že Slovensko má tento rok zhruba o desať až 15 percent vyššiu úrodu obilia v porovnaní s päťročným priemerom. "V podstate my dovážať obilie, a to nielen z Ukrajiny, nepotrebujeme, pretože máme 50-percentnú spotrebu a 50 percent obilia práve treba zo Slovenska vyvážať," dodal. Prebytok obilia aj z Ukrajiny pritom podľa neho narúša cenotvorbu.



V Čiernej nad Tisou sa Bíreš stretol s výkonným podpredsedom Európskej komisie (EK) pre hospodárstvo Valdisom Dombrovskisom, ktorý si prezrel prekladisko používané na tranzit ukrajinského obilia.



"Aj toto stretnutie má prispieť k tomu, aby ten koridor solidarity a tranzit obilia cez Slovensko sa maximálne navýšil. Aj naše kontrolné orgány ministerstva pôdohospodárstva k tomu prispejú, navýšili sme kapacity, či už vo Vyšnom Nemeckom alebo v Čiernej nad Tisou, aby kontrolná činnosť nebola prekážka v transporte," dodal Bíreš.