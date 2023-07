Bíreš vylučuje, že by od Šimka chcel informácie nad rámec zákona

Bratislava 20. júla (TASR) - Šéf rezortu pôdohospodárstva Jozef Bíreš vylučuje, že by sa od exministra vnútra Ivana Šimka dožadoval informácií nad rámec zákona. TASR stanovisko poskytli z odboru komunikácie kancelárie ministra.



"Koncom júna, po policajnom zásahu na rezorte pôdohospodárstva a jeho organizáciách, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jozef Bíreš verejne vyzval vtedajšieho ministra vnútra Ivana Šimka, aby preveril primeranosť zásahu. Cieľom tejto výzvy bola ochrana farmárov a snaha o to, aby neprišli o takmer 1,4 miliardy eur vyplácaných prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry," uviedol rezort.



Doplnil, že minister, ktorý sa na primeranosť zásahu pýtal Šimka aj osobne, kategoricky vylučuje, že by sa dožadoval akýchkoľvek informácií nad rámec zákona.



Bírešov odchod žiadal vo štvrtok líder hnutia OĽANO a priatelia Igor Matovič. Odvoláva sa na vyjadrenia Šimka, že Bíreš sa zaujímal o zásah polície na ministerstve pôdohospodárstva, a preto chcel sprostredkovať stretnutie Bíreša s policajným prezidentom Štefanom Hamranom. Prezidentka Zuzana Čaputová deklarovala, že obaja majú jej dôveru. Ani premiér Ľudovít Ódor nepovažuje za problém, že sa minister Bíreš dožadoval vysvetlenia o primeranosti zásahu v jeho rezorte.