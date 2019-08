Bíreš: Výskyt afrického moru v domácich chovoch veterinárov prekvapil

Prečítajte si aj: Africký mor si vyžiadal likvidáciu ošípaných v Somotore a Rade

Bratislava 8. augusta (TASR) - Ak chovatelia ošípaných nebudú disciplinovaní, prognóza šírenia afrického moru ošípaných (AMO) nebude dobrá. Uviedol to na štvrtkovej tlačovej besede ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR Jozef Bíreš. SR má doteraz potvrdené štyri ohniská AMO v okolí Trebišova.spresnil.Výskyt AMO v domácich chovoch podľa Bíreša veterinárov veľmi prekvapil.zdôraznil.Bíreš verí, že opatrenia u posledných prípadov nákazy AMO zistených 7. augusta zastavia jej rozširovanie.doplnil Bíreš.dodal.Chovatelia pri rozhovoroch s veterinármi podľa Bíreša nie vždy povedia pravdu, že idú na pole, po ktorom chodia diviaci, a potom kŕmia ošípané čerstvým krmivom. "Ďalším faktorom je nedostatočná hygiena pri ošetrovaní ošípaných. Ako sa gazda ráno oblečie, tak sa neprezlečie celý deň, ide do poľa, do lesa, a potom ide neprezlečený kŕmiť svoje ošípané. Ak tieto nedostatky chovatelia odstránia, prognózu vidím pozitívne," dodal Bíreš.