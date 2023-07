Bíreš: Obrat v obchode s Ukrajinou medziročne vzrástol o 734 %

Bratislava/Horní Lideč 17. júla (TASR) – Slovensko zaznamenalo za prvých päť mesiacov zvýšenie obratu v obchode s Ukrajinou oproti rovnakému obdobiu roku 2022 o 734 %. Slovensko by preto chcelo rokovať na pôde Európskej únie o predĺžení zákazu dovozu niektorých druhov potravín a aj o jeho rozšírení na ďalšie komodity. Po spoločnom rokovaní s českým ministrom pôdohospodárstva Marekom Výborným to v pondelok povedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jozef Bíreš.



"Jeden problém je, že zákaz dovozu štyroch komodít trvá len do 15. septembra. Na budúcotýždňovom stretnutí na rade ministrov budeme hovoriť o predĺžení tých štyroch komodít a možno aj o rozšírení," povedal Bíreš. Je podľa neho však už v súčasnosti jasné, že Európska komisia ďalšiemu rozširovaniu zoznamu komodít nebude naklonená. Ministri pôdohospodárstva krajín susediacich s Ukrajinou podľa Bíreša návrhy predložia, no je otázne, ako budú prijaté. Zákaz sa aktuálne týka ukrajinskej kukurice, pšenice, repky a slnečnicových semien.



Na problém s trojnásobne zvýšeným dovozom ukrajinských potravín upozornil aj Výborný. Nejde však podľa neho o obilie, ale o ukrajinské kurčatá, ktoré sú ale v súlade s platnými predpismi prebaľované na Slovensku. Bíreš potvrdil, že firma, ktorá kurčatá spracúva, až 85 % produkcie exportuje do ostatných krajín EÚ vrátane Česka. Kuracie mäso je však podľa Bíreša pod zvýšeným dohľadom štátnych orgánov a pokiaľ by chceli kontrolovať jeho kvalitu, majú podľa slovenského ministra dvere otvorené.



Obaja ministri sa zhodli, že po vypovedaní obilnej dohody Ruskom bude zvýšený tlak na prepravu ukrajinského obilia cez strednú Európu. Obilie by však nemalo zostať na kontinente, ale malo by byť vytvorenými koridormi prepravované do prístavov a distribuované do tretích krajín. "Dovoz potravín nemôže deformovať vnútorný trh," upozornil Bíreš. Dodal, že na Slovensku je v plnom prúde žatva, no niektoré sklady sú plné ukrajinského obilia dovezeného v minulosti.