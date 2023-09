Bíreš:SR preskúma ukrajinské záruky vývozu agrokomodít, embargo neruší

Brusel 18. septembra (TASR) - Slovensko zatiaľ národné embargo na vybrané ukrajinské agrokomodity neruší. Uviedol to v pondelok minister pôdohospodárstva SR Jozef Bíreš po zasadnutí Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov v Bruseli. Informuje o tom spravodajca TASR.



Ukrajina aj Európska komisia vyzvali Maďarsko, Poľsko a Slovensko, aby ustúpili od jednostranného predlženia embarga na ukrajinské agrokomodity. V Bruseli o situácii rokovali európski šéfovia agrorezortov. Bíreš pripomenul, že Slovensko svoje obmedzujúce opatrenia prijalo po vyhlásení eurokomisie, že po 15. septembri nepredĺži dočasné embargo na štyri plodiny (pšenica, kukurica, repka a slnečnice), čo poľnohospodári očakávali, aj tí na Slovensku.



"Je to prirodzená reakcia chrániť národný trh pred nadmerným dovozom komodít z Ukrajiny," vysvetlil. Dodal, že Ukrajinci v pondelok predložili systém garancie kontroly dovozu obilia na základe vývozných licencií. Podľa neho toto bolo potrebné poslať dopredu, pred zrušením embarga, a eurokomisia mala zaviesť prechodné obdobie, aby sa tento systém otestoval, či je účinný a či zabráni nekontrolovaným dovozom.



"Naše stanovisko je, že jednostranné opatrenia budeme uplatňovať, pokiaľ systém garancie zo strany Ukrajiny nebude vyhodnotený a nebudú záruky, že dovozy sú pod kontrolou," opísal situáciu. Spresnil, že agrorezort ukrajinský systém preštuduje spoločne s colníkmi a pripraví si logistiku na kontrolu, čo môže trvať mesiac aj dva.









Na otázku, či prijatie ukrajinského systému záruk nepovedie k zrušeniu žaloby, ktorou chce predĺženie embarga riešiť Kyjev na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO) voči Slovensku, Maďarsku a Poľsku, Bíreš priznal, že táto žaloba ho prekvapila. "My naše stanovisko, pokiaľ nie sú záruky, nezmeníme. Vieme prezentovať vo WTO naše dôvody a obavy. Neviem, či ukrajinská strana testovanie, ktoré požadujeme, vezme do úvahy alebo zašle žalobu," uviedol. Bíreš v tejto súvislosti upozornil, že Slovensko sa v rámci koordinačnej platformy zriadenej eurokomisiou na monitorovanie dovozov z Ukrajiny snažilo presadzovať princíp jednoty. Prví od toho minulý týždeň ustúpili Bulhari, potom ani Rumuni neprijali národné opatrenia.



"Slovensko presadzovalo, že pokiaľ by to malo byť na národnej úrovni, tak bude pokračovať v rozsahu komodít, ktoré dohodla eurokomisia. Neboli sme otvorení tomu, aby sa počet komodít zvýšil," odkázal. Poľsko k štyrom agrokomoditám pridalo ďalšie a Maďarsko zaviedlo zákaz až pre 24 ukrajinských výrobkov. Maďari to podľa Bíreša vysvetlili tým, že majú veľké obavy aj z ostatných ukrajinských tovarov, aby neohrozili fungovanie domáceho trhu.



Minister však upozornil, že aj napriek novej situácii podpora Ukrajiny a tranzitu jej obilia na svetové trhy pretrváva. V posledných mesiacoch sa objem tranzitu dokonca zvýšil. "Chcem potvrdiť, že solidaritu k Ukrajine máme aj naďalej, budeme ju podporovať, a pokiaľ ide o tie štyri známe agrokomodity, ochrana národného trhu je prioritou," dodal.