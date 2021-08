Birkenstock investuje 100 miliónov eur do rozšírenia svojich závodov

Koblenz 23. augusta (TASR) - Nemecký výrobca obuvi Birkenstock plánuje investovať okolo 100 miliónov eur do rozšírenia svojich závodov. Firma ohlásila svoje investičné plány v pondelok.



Pred štyrmi mesiacmi nemeckú spoločnosť prevzala americko-francúzska investičná firma L Catterton. Súčasťou investičného plánu Birkenstocku sú dva projekty v hodnote 50 miliónov eur.



Prvý projekt sa týka modernizácie hlavného závodu firmy vo východonemeckom meste Görlitz, ktorý aktuálne zamestnáva okolo 1900 ľudí.



Druhý sa týka investície do výstavby úplne nového závodu na výrobu umelohmotných sandálov. Ešte stále však nie je rozhodnuté, kde bude nový závod stáť. Podľa firmy sa uvažuje o troch miestach. Nový podnik vytvorí najprv 400 pracovných miest a neskôr ďalších 1000. O lokácii závodu sa má rozhodnúť do jesene a vyrábať by mal začať v roku 2023.



Birkenstock je tradičnou značkou, ktorej založenie sa datuje v roku 1774. V roku 2019 zaznamenala tržby 720 miliónov eur a čistý zisk 130 miliónov eur.