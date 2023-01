Birol očakáva napätejšie trhy s energiami v roku 2023

Davos 19. januára (TASR) - Trhy s energiami môžu byť v roku 2023 napätejšie. Vyhlásil to vo štvrtok šéf Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) Fatih Birol v rámci Svetového ekonomického fóra (WEF) v Davose. Dúfa, že ceny nebudú ďalej rásť, aby sa zmiernil tlak na rozvojové štáty a ich účty za dovoz energií. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Dvaja producenti ropy z Perzského zálivu, minister energetiky Spojených arabských emirátov Suhail al-Mazruí a šéf Saudi Aramco Amin Nasser, tento týždeň uviedli, že trhy s ropou považujú za vyvážené.



Aj keď podľa Birola v súčasnosti na trhu nie je napätie, existujú neistoty, na ktoré si treba dávať pozor, konkrétne dopyt v Číne a ruská ponuka. "Ak sa čínska ekonomika tento rok zotaví, čo mnohé finančné inštitúcie očakávajú, potom možno uvidíme, že dopyt bude veľmi silný a vytvorí tlak na trhy," povedal.



Pokiaľ ide o Rusko, existuje veľa otáznikov nad jeho schopnosťou vyvážať energie vzhľadom na sankcie Západu, ale aj z dlhodobého hľadiska pre jeho vlastné problémy. Z dlhodobého hľadiska tak ruský ropný priemysel bude čeliť obrovským výzvam, poznamenal Birol.



IEA na začiatku vojny na Ukrajine výrazne nadhodnotila vplyv západných sankcií na objem exportu ruskej ropy, keď uviedla, že ropné trhy môžu stratiť až 3 milióny barelov (1 barel = 159 litrov) denne.



Podľa Birola sa vývoz ropy z Ruska zdá byť "odolnejší", ako sa predpovedalo na začiatku minulého roka, ale IEA uvažovala správne, pokiaľ ide o "smer vývoja".



"Ruský export ropy teraz klesá, ako sme predpovedali, a bude ďalej klesať v 1. štvrťroku tohto roka a neskôr," povedal s tým, že ruskú ropu a produkty budú naďalej kupovať krajiny v Ázii, konkrétne India a Čína.



Pokiaľ ide o stropy na ceny ruských ropných produktov, ktoré môžu vstúpiť do platnosti na budúci mesiac, Birol má obavy o dodávky nafty. "Vyzerá to trochu komplikovanejšie a dúfam, že to nepovedie k problémom a napätiu na trhoch s produktmi, najmä v prípade nafty," dodal.