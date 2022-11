Birol: Rusko navždy stratilo Európu ako najväčšieho odberateľa energií

Oslo 29. novembra (TASR) - Rusko navždy stratilo Európu ako svojho najväčšieho odberateľa energií, uviedol šéf Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) Fatih Birol na konferencii v Osle. Preto počíta so znížením produkcie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



IEA odhaduje, že ruská ťažba ropy do konca 1. kvartála 2023 klesne o 2 milióny barelov (1 barel = 159 litrov) denne, uviedol Birol.



Európska únia (EÚ) od 5. decembra zakáže dovoz ruskej ropy a ropných produktov. To zníži príjmy Moskvy z jej exportu a donúti ju hľadať alternatívne trhy. EÚ takisto diskutuje o cenovom strope na ruskú ropu dopravovanú po mori.