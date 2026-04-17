Birol: Taliansko by malo prehodnotiť doterajší zákaz jadrovej energie
Autor TASR
Miláno 17. apríla (TASR) - Taliansko by malo prehodnotiť zákaz jadrovej energie, keďže potrebuje posilniť energetickú bezpečnosť a stabilizovať ekonomiku. Povedal to v rozhovore pre taliansky denník La Stampa šéf Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) Fatih Birol. Informovala o tom agentúra Reuters.
Taliansko nemá v prevádzke žiadne jadrové elektrárne. Pritom je silne závislé od dovozu energií, navyše, energiu dováža aj z krajín, ktoré ju produkujú z jadra, ako napríklad Francúzsko. Jadro ako energetický zdroj odmietli Taliani v dvoch referendách v roku 1987 a 2011. Vláda však v poslednom období začala pracovať na pravidlách, ktoré by umožnili zrušenie doterajšieho zákazu v tejto oblasti.
Na otázku denníka La Stampa, či prípadný návrat k jadru je dobrým riešením, Birol odpovedal: „Viem, že Taliansko pred rokmi jadrovú energiu v referendách odmietlo. Avšak už pred dvomi rokmi som v Ríme povedal, že ak by som bol na mieste talianskej vlády, toto rozhodnutie (o zákaze jadra) by som prehodnotil.“ Dodal, že Taliansko nemá dostatok energetických zdrojov a aj keď si počína veľmi dobre v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, potrebuje aj zdroj, ktorý umožní „stabilnú a nepretržitú výrobu“.
