BIS: Vládne dlhy môžu spôsobiť turbulencie na finančných trhoch

Londýn 30. júna (TASR) - Banka pre medzinárodné zúčtovanie (BIS) v nedeľu varovala, že nárast vládnych dlhov v súvislosti s viacerými dôležitými voľbami v tomto roku by mohol spôsobiť turbulencie na svetových finančných trhoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Svetová ekonomika je podľa BIS v súčasnosti na ceste k "hladkému pristátiu", o ktorom mnohí ekonómovia pochybovali, keď úrokové sadzby prudko vzrástli. Centrálna banka centrálnych bankárov, ako ju niekedy nazývajú, však dodala, že tvorcovia politík musia byť opatrní.



Globálny vládny dlh je už teraz na rekordných úrovniach a blížiace sa voľby, ako sú napríklad novembrové prezidentské voľby v USA či nedávne voľby v Mexiku a Južnej Afrike alebo vo Francúzsku a Veľkej Británii, ktoré sa uskutočnia v nadchádzajúcom týždni, nesú so sebou riziká.



Podľa šéfa BIS Agustina Carstensa sa úrokové sadzby zrejme už nevrátia na ultra nízku úroveň. To by spoločne so starnutím populácie, klimatickými zmenami, zvýšenými investíciami do obrany, ekonomickými stimulmi a všeobecným nárastom protekcionizmu mohlo zneistiť citlivé trhy.



"Môžu nás prekvapiť bez väčšieho upozornenia," uviedol Carstens. Poukázal na turbulencie na britských trhoch po rozpočtových plánoch vtedajšej premiérky Liz Trussovej, ktoré vystavili niektoré dôchodkové fondy riziku kolapsu. "Tomu sa naozaj musíme vyhnúť."



Okrem pretrvávajúcich obáv z vysokého dlhu USA v júni stúpla aj riziková prirážka na francúzske dlhopisy, ktorá sa dostala na najvyššiu úroveň od roku 2022. Dôvodom sú predčasné parlamentné voľby, ktoré vyhlásil francúzsky prezident Emmanuel Macron. Voľby, ktoré sa konajú v nedeľu, by mohli priniesť krajne pravicovú vládu.



Carstens uviedol, že BIS nechce kritizovať nejakú vládu. Vlády však podľa neho musia zastaviť zvyšovanie verejných dlhov a "akceptovať, že úrokové sadzby sa nemusia vrátiť na predpandemické ultra nízke úrovne".



Pozitívne je, že centrálne banky úspešne bojujú s infláciou, ktorá po pandémii a následnej ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 rozbúrila komoditné trhy a dostala sa na najvyššie úrovne za desaťročia.



"Musím povedať, že v porovnaní s minulým rokom sme na tom oveľa lepšie," uviedol Carstens pri príležitosti zverejnenia výročnej správy BIS. Centrálne banky si podľa neho zaslúžia pochvalu za to, že prešli náročnou cestou, ktorá mohla vyústiť do vlny recesie. Dodal však, že musia vytrvať a nemali by sa ponáhľať so znižovaním sadzieb.