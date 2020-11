Počet insolvencií sa od marca medziročne zvýšil

Bratislava 1. novembra (TASR) - Kríza spojená so šírením pandémie ochorenia COVID-19 od začiatku marca existenčne ohrozila 3290 slovenských firiem. Väčšina, až 2973 z celkového počtu, sú pritom mikro spoločnosti. Podobný trend vykazujú aj už začaté insolvenčné konania. Od marca narástol počet bankrotov na 290, kým vlani v porovnateľnom období ich bolo iba 165. Vyplýva to z aktuálnych dát poradenskej spoločnosti Bisnode.



"V prípade insolvencií ide o vysoký medziročný nárast, až o 76 %. Ďalej môžeme povedať, že do insolvencie vstúpilo 81 % mikro firiem a 15 % malých spoločností. Vlani to bolo 67 % mikro podnikov a 23 % malých firiem," spresnila analytička Bisnode Petra Štěpánová.



Ešte väčší je v porovnaní s minulým rokom nárast ohrozených firiem. Poradenská spoločnosť vo svojich databázach vlani evidovala 1832 ohrozených firiem, v tomto roku je ich však o 80 percent viac, teda až 3290. "Spolu s ohrozenými firmami výrazne vzrástol aj počet ľudí, ktorí by mohli prísť o prácu. Zatiaľ čo v roku 2019 sa to týkalo zhruba 8100 pracovníkov, v tomto roku sa ich počet vyšplhal takmer na 21.000, čo je o medziročne o 158 % viac," upozornila Štěpánová.



Analýza spoločnosti Bisnode ukazuje, že súčasnou krízou sú najviac ohrozené tie najmenšie firmy, no problémy majú firmy všetkých veľkostí a vo všetkých odvetviach. Najmenej sú ohrozené veľké spoločnosti.