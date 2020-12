Bisnode: Počet ohrozených zamestnancov pre pandémiu vzrástol o 30 %

Bratislava 21. decembra (TASR) - Počet ohrozených ľudí vo firmách v dôsledku pandémie nového koronavírusu medziročne vzrástol o 30 %. Uviedla to poradenská spoločnosť Bisnode.



Ako pripomenula spoločnosť, aj súčasným lockdownom trpia najmä podnikatelia, ktorí od jari tohto roka, odkedy vypukla prvá vlna pandémie, nemohli naplno viesť svoj vlastný biznis, čím trpia aj ich zamestnanci. Čísla sú pritom podľa analytikov spoločnosti alarmujúce.



"Kým počas celého minulého roka sme evidovali 21.648 ohrozených zamestnancov, do novembra tohto roka ich evidujeme celkovo 30.616, čo predstavuje tretinový nárast, v ktorom ešte nie je zohľadnený vývoj v decembri," upozornila analytička spoločnosti Petra Štěpánová.



Spoločnosť v posledných mesiacoch spustila vlastný "korona index", v ktorom týždenne monitoruje stav ohrozených firiem a zamestnancov. Popisuje pritom aktuálny vývoj v domácom firemnom prostredí, ktoré môže ovplyvniť budúcnosť ekonomiky a spoločnosti. Do skupiny ohrozených spoločností zaraďuje firmy, na ktoré bol vyhlásený konkurz, začaté konkurzné či reštrukturalizačné konanie, spoločnosť sa nachádza v dočasnej ochrane alebo v likvidácii, pričom počet ohrozených zamestnancov predstavuje súčet ľudí, ktorí v uvedených podnikoch pracujú.



"Do konca novembra sme zaznamenali 7894 prípadov takýchto ohrozených firiem, pričom za celý minulý rok sa v podobnej situácii nachádzal podobný počet spoločností - 7675," dodala Štěpánová s tým, že rekordne však rástol počet ohrozených zamestnancov. Z toho sa podľa nej dá dedukovať, že do problémov sa dostali spoločnosti, ktoré u seba zamestnávajú väčší počet ľudí.



Ako špecifikovala spoločnosť, najväčší počet ohrozených firiem bol paradoxne zaznamenaný vo februári (1084), teda pred vypuknutím pandémie, no zároveň aj v septembri (935) a júni (867). "Najrekordnejšie mesiace v počte prírastkov zasiahnutých pracovných miest pre firmy, ktoré sa ocitli v problémoch, boli máj (4832), jún (4683) a august (4360), teda v obdobiach, kedy šírenie pandémie a opatrenia zo strany vlády naberali na obrátkach," vyčíslila Štěpánová. Ako dodala, podobná situácia bola aj v susednej Českej republike. Aj tam, podobne ako na Slovensku, narástol medziročne počet ohrozených pracovníkov o tretinu.