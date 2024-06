Londýn 24. júna (TASR) - Bitcoin, ako aj ďalšie kryptomeny, pokračuje v poklese po výraznom oslabení v minulom týždni, ktorý bol pre digitálne meny jedným z najhorších v tomto roku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Straty na trhu s kryptomenami narastajú po druhom najhoršom týždennom poklese v roku 2024. To signalizuje ochladenie dopytu po bitcoinových ETF. Ďalším faktorom, ktorý má negatívny vplyv na kryptomeny, je neistota týkajúca sa ďalšieho smerovania menovej politiky.



Podľa agentúry Bloomberg padol ukazovateľ merajúci výkonnosť 100 najväčších digitálnych aktív za sedem dní do nedele (23. 6.) približne o 5 %, čo bol jeho najprudší pokles od apríla.



Bitcoin sa v pondelok ráno oslabil na viac než jednomesačné minimum 62.275 USD (58.266 eur). Okolo 10.30 h SELČ sa podľa CoinMarketCap obchodoval so stratou 2,42 % (v priebehu 24 hodín) po 62.789,62 USD. Negatívny vplyv na cenu najväčšej digitálnej meny mal šesťdňový odlev peňazí z amerických bitcoinových ETF.



Jedným z dôvodov zhoršenia nálady na trhu s kryptomenami sú aj pochybnosti o tom, že americká centrálna banka (Fed) začne čoskoro uvoľňovať menovú politiku. Podľa niektorých analytikov je oslabenie digitálnych aktív varovným signálom, že rizikový apetít investorov sa znižuje.



Bitcoin sa v marci dostal na rekordných 73.798 USD, ale v prebiehajúcom kvartáli zaostáva za tradičnými aktívami, ako sú akcie, dlhopisy a zlato.



(1 EUR = 1,0688 USD)