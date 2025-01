Bitcoin klesol na najnižšiu úroveň od novembra

New York 13. januára (TASR) - Cena digitálnej meny bitcoin v pondelok klesla na takmer dvojmesačné minimum, keďže investori sa po prudkom náraste výnosov z dlhopisov zbavujú rizikovejších aktív. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Najstaršia a najrozšírenejšia kryptomena na svete klesla v pondelok o 4,4 % na 90.199 USD (87.537,85 eura). Dosiahla tak najmenšiu hodnotu od 18. novembra, čo je hlboko pod jej vrcholom 108.316 USD z polovice decembra. Aj ostatné kryptomeny zamierili nadol, pričom ethereum, druhé najväčšie digitálne aktívum, do 7.50 h miestneho času v New Yorku kleslo o 6,6 %.



Lepšie ako očakávané údaje o pracovných miestach v USA koncom minulého týždňa prinútili obchodníkov obmedziť stávky, že americký Federálny rezervný systém (Fed), ktorý plní úlohu centrálnej banky, môže v dohľadnej dobe opäť znížiť úrokové sadzby. To ešte zhoršilo už aj tak nepokojný začiatok roka 2025 na trhu s kryptomenami.



Podľa niektorých analytikov môže bitcoin ešte klesnúť po opadnutí vlny optimizmu v súvislosti s víťazstvom Donalda Trumpa v amerických prezidentských voľbách 5. novembra. Cena bitcoinu po voľbách stúpla zhruba o 50 %, keďže Trump v predvolebnej kampani sľúbil, že zo Spojených štátov urobí "hlavné mesto kryptomien na planéte" a nahromadí národné zásoby bitcoinov.



Debut amerických fondov viazaných priamo na bitcoin na burze v USA spolu s otvorenou podporou novozvoleného prezidenta pre odvetvie digitálnych aktív tak vytlačili kryptomenu minulý rok na rekordnú úroveň. Tento optimizmus však opadol, pričom podľa niektorých analytikov obchodníci čakajú na jasnejší obraz vývoja na trhu po Trumpovej inaugurácii 20. januára.



(1 EUR = 1,0304 USD)