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Bitcoin klesol pod 60 000 USD a je najnižšie od októbra 2024
Bitcoin sa tak aktuálne obchoduje na úrovniach, ktoré sú o viac ako polovicu nižšie v porovnaní s jeho historickým maximom okolo 126.000 USD z októbra 2025.
Autor TASR
New York 5. júna (TASR) - Bitcoin pokračuje na konci týždňa v poklese. Jeho cena sa dostala pod hranicu 60.000 USD (51.546,39 eura) a na najnižšiu úroveň za viac ako 1,5 roka. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Najväčšia a najznámejšia kryptomena v piatok padla až na 59.764,90 USD, čo je najmenej od októbra 2O24. Podvečer okolo 18.00 h SELČ sa obchodovala so stratou približne 5 % po 60.450 USD. Bitcoin sa tak aktuálne obchoduje na úrovniach, ktoré sú o viac ako polovicu nižšie v porovnaní s jeho historickým maximom okolo 126.000 USD z októbra 2025.
Za aktuálnym oslabovaním je viacero faktorov. Kryptomenová spoločnosť Strategy predala časť svojich bitcoinových rezerv, čo zhoršilo náladu na trhu a spustilo likvidáciu pozícií za stovky miliónov dolárov, ktoré zrýchlili tlak smerom nadol.
Situáciu ešte zhoršila správa o májovom vývoji na trhu práce v USA, ktorá bola nečakane pozitívna a podporila očakávania, že americká centrálna banka (Fed) do konca roka zvýši úrokové sadzby. To spôsobilo nárast výnosov vládnych dlhopisov a malo negatívny vplyv na rizikové aktíva. Ďalším faktorom je, že mnohí investori presunuli svoje peniaze do akcií spojených s AI a čipových titulov.
(1 EUR = 1,164 USD)
Najväčšia a najznámejšia kryptomena v piatok padla až na 59.764,90 USD, čo je najmenej od októbra 2O24. Podvečer okolo 18.00 h SELČ sa obchodovala so stratou približne 5 % po 60.450 USD. Bitcoin sa tak aktuálne obchoduje na úrovniach, ktoré sú o viac ako polovicu nižšie v porovnaní s jeho historickým maximom okolo 126.000 USD z októbra 2025.
Za aktuálnym oslabovaním je viacero faktorov. Kryptomenová spoločnosť Strategy predala časť svojich bitcoinových rezerv, čo zhoršilo náladu na trhu a spustilo likvidáciu pozícií za stovky miliónov dolárov, ktoré zrýchlili tlak smerom nadol.
Situáciu ešte zhoršila správa o májovom vývoji na trhu práce v USA, ktorá bola nečakane pozitívna a podporila očakávania, že americká centrálna banka (Fed) do konca roka zvýši úrokové sadzby. To spôsobilo nárast výnosov vládnych dlhopisov a malo negatívny vplyv na rizikové aktíva. Ďalším faktorom je, že mnohí investori presunuli svoje peniaze do akcií spojených s AI a čipových titulov.
(1 EUR = 1,164 USD)