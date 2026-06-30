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Bitcoin klesol pod 60.000 USD a zaznamená najhorší mesiac od júna 2022
Jún zrejme uzavrie s prepadom o viac než 19 %.
Autor TASR
New York/Londýn 30. júna (TASR) - Cena bitcoinu v utorok padla pod 60.000 USD (52.659,30 eura). Najväčšia a najznámejšia kryptomena zrejme zaznamená v júni najhorší mesačný výkon od júna 2022. Niektorí experti počítajú s tým, že pokles bude pokračovať a cena by sa mohla dostať až na 40.000 USD. TASR o tom informuje na základe správy portálu yahoo finance.
Bitcoin má za sebou slabý 1. polrok, keď od začiatku roka 2026 stratil 33 %, zatiaľ čo širší americký akciový index S&P 500 si za ten čas pripísal 8 %. Jún zrejme uzavrie s prepadom o viac než 19 %. V utorok okolo 18.00 h SELČ sa obchodoval so stratou vyše dvoch percent po 58.489 USD.
Bitcoin sa trvalo oslabuje od dosiahnutia historického maxima okolo 126.000 USD na začiatku októbra 2025. Výpredaj a nútené likvidácie pripomínajú vzorce známe z predchádzajúcich cyklických poklesov.
Hoci bitcoin padol o približne 52 % zo svojho rekordného vrcholu, analytici upozornili, že prudký pokles sa tentoraz odohráva bez veľkých bankrotov, ktoré charakterizovali predchádzajúce medvedie trhy v kryptomenách.
Americké ETF na spotový bitcoin smerujú k najväčšiemu mesačnému odlevu od svojho spustenia v januári 2024, pričom investori v júni vybrali z 13 fondov viac než 4,1 miliardy USD, ukázali údaje agentúry Bloomberg.
Podľa Davida Gridera zo spoločnosti Finality Capital Partners sa bitcoin ešte nedostal na dno. „Nemyslím si, že bitcoin a väčšina digitálnych aktív okolo neho dosiahnu dno skôr než v septembri alebo októbri,“ uviedol Grider. „Nemyslím si, že úroveň 40.000 alebo 45.000 dolárov by bola neprimeraná,“ dodal.
(1 EUR = 1,1394 USD)
Bitcoin má za sebou slabý 1. polrok, keď od začiatku roka 2026 stratil 33 %, zatiaľ čo širší americký akciový index S&P 500 si za ten čas pripísal 8 %. Jún zrejme uzavrie s prepadom o viac než 19 %. V utorok okolo 18.00 h SELČ sa obchodoval so stratou vyše dvoch percent po 58.489 USD.
Bitcoin sa trvalo oslabuje od dosiahnutia historického maxima okolo 126.000 USD na začiatku októbra 2025. Výpredaj a nútené likvidácie pripomínajú vzorce známe z predchádzajúcich cyklických poklesov.
Hoci bitcoin padol o približne 52 % zo svojho rekordného vrcholu, analytici upozornili, že prudký pokles sa tentoraz odohráva bez veľkých bankrotov, ktoré charakterizovali predchádzajúce medvedie trhy v kryptomenách.
Americké ETF na spotový bitcoin smerujú k najväčšiemu mesačnému odlevu od svojho spustenia v januári 2024, pričom investori v júni vybrali z 13 fondov viac než 4,1 miliardy USD, ukázali údaje agentúry Bloomberg.
Podľa Davida Gridera zo spoločnosti Finality Capital Partners sa bitcoin ešte nedostal na dno. „Nemyslím si, že bitcoin a väčšina digitálnych aktív okolo neho dosiahnu dno skôr než v septembri alebo októbri,“ uviedol Grider. „Nemyslím si, že úroveň 40.000 alebo 45.000 dolárov by bola neprimeraná,“ dodal.
(1 EUR = 1,1394 USD)