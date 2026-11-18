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Bitcoin od začiatku októbra stratil takmer štvrtinu hodnoty
Rovnaký ťažobný výkon prinášal viac bitcoinu, jeho hodnota v dolároch však klesla. Novembrový pokles náročnosti ťažby síce ťažiarom pomohol, no lacnejší bitcoin nedokázal vyvážiť.
Autor OTS
Bratislava 18. novembra (OTS) – Dve najväčšie kryptomeny od začiatku jesenného výpredaja výrazne oslabili. Podľa údajov CoinMarketCap klesla cena bitcoinu od 1. októbra do 17. novembra z približne 84 850 na 64 900 dolárov, teda o 23,5 percenta. Ether za rovnaké obdobie zlacnel z 2 706 na 1 823 dolárov, takmer o tretinu.
Pre ťažiarov bitcoinu mal novembrový pokles aj menej očakávaný výsledok. Bitcoinová sieť 14. novembra znížila náročnosť ťažby o 9,1 percenta. Podľa údajov Hashrate Index tak 16. novembra pripadalo na rovnaký výpočtový výkon o 9,5 percenta viac bitcoinu než týždeň predtým. V dolároch však očakávaný denný príjem pri výkone jedného petahashu za sekundu klesol z 31,95 na 30,45 dolára. Ide o príjem pred odpočítaním elektriny a ďalších nákladov.
„Ťažobný stroj môže ďalej pracovať aj vtedy, keď cena bitcoinu klesá. To však ešte neznamená, že sa ho oplatí nechať zapnutý všade. Dva rovnaké stroje môžu vyťažiť porovnateľné množstvo bitcoinu, ale majiteľovi jedného po zaplatení elektriny niečo zostane, zatiaľ čo druhý už na prevádzku dopláca,“ vysvetľuje Sebastian Brůcha, generálny riaditeľ spoločnosti 2Bminer, ktorá prevádzkuje a spravuje ťažobné zariadenia.
Rozdiel si možno predstaviť aj na slovenských cenách. Domácnosti s ročnou spotrebou od 2 500 do 5 000 kilowatthodín platili na Slovensku v prvom polroku 2026 podľa údajov Eurostatu v priemere 19,85 centa za kilowatthodinu vrátane daní a poplatkov. Pri takejto cene by jediný stroj s príkonom tri kilowatty spotreboval za deň elektrinu za 14,29 eura. Pri rozhodovaní o umiestnení zariadení preto zaváži aj to, či sa dajú prevádzkovať priamo pri lacnom zdroji energie.
„O elektrinu v blízkosti miest a veľkých elektrární môžu mať záujem ťažiari aj prevádzkovatelia dátových centier pre umelú inteligenciu. Na odľahlom mieste však môže byť dostatok elektriny a pritom tam chýba spoľahlivé vysokorýchlostné pripojenie. Pri ťažbe si niekde vystačíme aj so satelitným internetom. Vieme tak využiť elektrinu priamo tam, kde vzniká a kde by sa výstavba dátového centra pre AI neoplatila,“ dodáva Brůcha.
Jesenný vývoj ukázal, že nižšia náročnosť ťažby môže zmierniť dosah klesajúcej ceny bitcoinu na príjmy ťažiarov. Ak však cena klesá rýchlejšie, výhodu majú najmä prevádzky s lacnejšou elektrinou a úspornejšími strojmi. Tie môžu zostať ziskové aj v čase, keď sa inde už ťažiť neoplatí.
Pre ťažiarov bitcoinu mal novembrový pokles aj menej očakávaný výsledok. Bitcoinová sieť 14. novembra znížila náročnosť ťažby o 9,1 percenta. Podľa údajov Hashrate Index tak 16. novembra pripadalo na rovnaký výpočtový výkon o 9,5 percenta viac bitcoinu než týždeň predtým. V dolároch však očakávaný denný príjem pri výkone jedného petahashu za sekundu klesol z 31,95 na 30,45 dolára. Ide o príjem pred odpočítaním elektriny a ďalších nákladov.
„Ťažobný stroj môže ďalej pracovať aj vtedy, keď cena bitcoinu klesá. To však ešte neznamená, že sa ho oplatí nechať zapnutý všade. Dva rovnaké stroje môžu vyťažiť porovnateľné množstvo bitcoinu, ale majiteľovi jedného po zaplatení elektriny niečo zostane, zatiaľ čo druhý už na prevádzku dopláca,“ vysvetľuje Sebastian Brůcha, generálny riaditeľ spoločnosti 2Bminer, ktorá prevádzkuje a spravuje ťažobné zariadenia.
Rozdiel si možno predstaviť aj na slovenských cenách. Domácnosti s ročnou spotrebou od 2 500 do 5 000 kilowatthodín platili na Slovensku v prvom polroku 2026 podľa údajov Eurostatu v priemere 19,85 centa za kilowatthodinu vrátane daní a poplatkov. Pri takejto cene by jediný stroj s príkonom tri kilowatty spotreboval za deň elektrinu za 14,29 eura. Pri rozhodovaní o umiestnení zariadení preto zaváži aj to, či sa dajú prevádzkovať priamo pri lacnom zdroji energie.
„O elektrinu v blízkosti miest a veľkých elektrární môžu mať záujem ťažiari aj prevádzkovatelia dátových centier pre umelú inteligenciu. Na odľahlom mieste však môže byť dostatok elektriny a pritom tam chýba spoľahlivé vysokorýchlostné pripojenie. Pri ťažbe si niekde vystačíme aj so satelitným internetom. Vieme tak využiť elektrinu priamo tam, kde vzniká a kde by sa výstavba dátového centra pre AI neoplatila,“ dodáva Brůcha.
Jesenný vývoj ukázal, že nižšia náročnosť ťažby môže zmierniť dosah klesajúcej ceny bitcoinu na príjmy ťažiarov. Ak však cena klesá rýchlejšie, výhodu majú najmä prevádzky s lacnejšou elektrinou a úspornejšími strojmi. Tie môžu zostať ziskové aj v čase, keď sa inde už ťažiť neoplatí.