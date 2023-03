Bitcoin padol o 8 % a jeho cena klesla pod 20.000 USD

New York/Londýn 10. marca (TASR) - Bitcoin padol o 8 % a jeho cena klesla na 7-týždňové minimum pod 20.000 USD (18.950 eur). Výrazne sa oslabili aj ďalšie kryptomeny, ich celková trhová kapitalizácia sa počas štvrtka (9. 3.) znížila o viac než 6 % z 1 bilióna USD na 942 miliárd USD. Hlavným dôvodom prudkého poklesu je likvidácia kryptobanky Silvergate Capital.



Bitcoin sa v piatok okolo 10.15 h SEČ obchodoval so stratou 8,24 % (v priebehu 24 hodín) po USD. Druhá najväčšia kryptomena, ether klesla o 8,40 % na 1405,11 USD.



Investori sa obávajú, čo bude znamenať likvidácia firmy Silvergate Capital, ktorá bola pre odvetvie kľúčovým bankovým partnerom v USA, pre prístup kryptoaktív k dolárom. "Pre odvetvie to nebude žiadny hladký prechod," uviedla expertka na kryptomeny Noelle Achesonová.



Ďalší finančný inštitút Signature Bank, ktorý poskytoval služby kryptofirmám, takisto obmedzuje svoje operácie v oblasti kryptoaktív.



(1 EUR = 1,0554 USD)