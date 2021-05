Bitcoin padol pod 40.000 USD

Singapur/Londýn 19. mája (TASR) - Výpredaj bitcoinu pokračuje. Jeho cena v stredu padla pod hranicu 40.000 USD (32.727,87 eura) a dostala sa najnižšie za 3,5 mesiaca. Oslabovanie bitcoinu sťahuje aj ďalšie digitálne meny, pričom hodnota celého trhu v priebehu 24 hodín klesla takmer o 280 miliárd USD. Jedným z dôvodov aktuálneho vývoja sú nove čínske reštrikcie týkajúce sa transakcií s kryptomenami.



Bitcoin v stredu padol o viac než 13 % a podľa údajov CoinDesk sa dostal až na 38.586,86 USD. To bolo najmenej od 9. februára, keď sa cena najväčšej a najznámejšej kryptomeny naposledy znížila pod 40.000 USD. Bitcoin neskôr zmazal časť strát a s mínusom vyše 10 % a obchodoval približne po 40.420 USD.



Druhá najväčšia kryptomena ethereum strácala vyše 15 % a obchodovala sa pod 3000 USD, keď predtým jej cena padla až na 2857,75 USD.



Výpredaj bitcoinu minulý týždeň spustili vyjadrenia šéfa Tesly Elona Muska na Twitteri. Musk minulú stredu (12. 5.) uviedol, že Tesla prestáva prijímať bitcoiny pri platbách za svoje elektromobily. Dôvodom je vysoká spotreba elektriny pri ťažbe bitcoinu a jej negatívne environmentálne následky. Tesla pritom ohlásila akceptáciu bitcoinu len pred necelými dvomi mesiacmi.



Tlak na bitcoin a ďalšie kryptomeny sa zvýšil v utorok (18. 5.), keď Čína zakázala finančným inštitúciám a sprostredkovateľom platieb poskytovať služby súvisiace s transakciami s kryptomenami.



Cena bitcoinu sa aktuálne nachádza 40 % pod rekordným maximom 64.895 USD dosiahnutým 14. apríla. A zatiaľ to tak vyzerá, že zaznamená prvý mesačný pokles od novembra 2018. V porovnaní so začiatkom roka je však stále vyššie o 40 % a plus za uplynulých 12 mesiacov predstavuje 320 %.



(1 EUR = 1,2222 USD)