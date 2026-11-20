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Bitcoin padol pod 62.000 USD a je najnižšie za takmer päť mesiacov
Najväčšia a najznámejšia kryptomena smeruje k siedmemu týždennému poklesu za sebou.
Autor TASR
New York 20. novembra (TASR) - Bitcoin v piatok padol pod hranicu 62.000 USD (56.405 eur) a dostal sa na najnižšiu úroveň za takmer päť mesiacov. TASR o tom informuje na základe správy portálu investing.com.
Najväčšia a najznámejšia kryptomena smeruje k siedmemu týždennému poklesu za sebou, keďže prudký výpredaj akcií technologických spoločností spojených s umelou inteligenciou (AI) znižuje rizikový apetít investorov.
Bitcoin sa v piatok okolo 14.00 h SEČ obchodoval so stratou 3,6 % po 61.646,54 USD. Od začiatku týždňa jeho cena klesla o 4,1 %, čím sa predĺžila séria týždenných poklesov, ktorá sa začala začiatkom októbra.
Oslabili sa aj ostatné kryptomeny. Prudký pokles trhovej hodnoty technologických spoločností na svetových burzách totiž obmedzil záujem investorov o rizikové a špekulatívne aktíva.
Akcie technologických spoločností sa tento týždeň dostali pod výrazný tlak, keďže investori začali spochybňovať dlhodobú návratnosť rozsiahlych investícií do AI z uplynulých rokov. Zároveň rastú pochybnosti o tom, či je súčasné tempo týchto investícií udržateľné aj v nasledujúcich mesiacoch.
Náladu na trhu výraznejšie nezlepšil ani vstup spoločnosti Anthropic na burzu. Jej akcie uzavreli prvý obchodný deň výrazne pod svojimi maximami dosiahnutými počas obchodovania a v piatok pred otvorením burzy v USA strácali 9 %.
Vstup Anthropicu na burzu podľa analytikov zároveň odčerpal časť likvidity z trhu s kryptomenami. Inštitucionálni investori totiž tento týždeň pokračovali vo výpredaji burzovo obchodovaných fondov (ETF), ktoré priamo držia bitcoin.
Podľa údajov analytickej platformy SoSoValue zaznamenali spotové bitcoinové ETF od začiatku týždňa čistý odlev kapitálu vo výške 1,12 miliardy USD. Išlo už o tretí týždeň za sebou, počas ktorého odlev presiahol jednu miliardu USD.
Trh s kryptomenami v uplynulých týždňoch ovplyvňuje viacero negatívnych faktorov. Jedným z najvýznamnejších sú očakávania ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb v Spojených štátoch. Najnovšie údaje aj vyjadrenia predstaviteľov americkej centrálnej banky (Fed) naznačujú, že Fed zrejme zvýši sadzby už v decembri.
Ďalším negatívnym faktorom je neistota týkajúca sa budúcej regulácie kryptomien v USA. Demokrati totiž v novembrových voľbách získali kontrolu nad oboma komorami Kongresu.
Investori sa obávajú, že po nástupe nového Kongresu v roku 2027 by sa regulačné prostredie pre kryptomeny mohlo sprísniť. Viacerí významní predstavitelia demokratov, predovšetkým senátorka Elizabeth Warrenová, dlhodobo presadzujú prísnejšiu reguláciu kryptomien.
(1 EUR = 1,0992 USD)
Najväčšia a najznámejšia kryptomena smeruje k siedmemu týždennému poklesu za sebou, keďže prudký výpredaj akcií technologických spoločností spojených s umelou inteligenciou (AI) znižuje rizikový apetít investorov.
Bitcoin sa v piatok okolo 14.00 h SEČ obchodoval so stratou 3,6 % po 61.646,54 USD. Od začiatku týždňa jeho cena klesla o 4,1 %, čím sa predĺžila séria týždenných poklesov, ktorá sa začala začiatkom októbra.
Oslabili sa aj ostatné kryptomeny. Prudký pokles trhovej hodnoty technologických spoločností na svetových burzách totiž obmedzil záujem investorov o rizikové a špekulatívne aktíva.
Akcie technologických spoločností sa tento týždeň dostali pod výrazný tlak, keďže investori začali spochybňovať dlhodobú návratnosť rozsiahlych investícií do AI z uplynulých rokov. Zároveň rastú pochybnosti o tom, či je súčasné tempo týchto investícií udržateľné aj v nasledujúcich mesiacoch.
Náladu na trhu výraznejšie nezlepšil ani vstup spoločnosti Anthropic na burzu. Jej akcie uzavreli prvý obchodný deň výrazne pod svojimi maximami dosiahnutými počas obchodovania a v piatok pred otvorením burzy v USA strácali 9 %.
Vstup Anthropicu na burzu podľa analytikov zároveň odčerpal časť likvidity z trhu s kryptomenami. Inštitucionálni investori totiž tento týždeň pokračovali vo výpredaji burzovo obchodovaných fondov (ETF), ktoré priamo držia bitcoin.
Podľa údajov analytickej platformy SoSoValue zaznamenali spotové bitcoinové ETF od začiatku týždňa čistý odlev kapitálu vo výške 1,12 miliardy USD. Išlo už o tretí týždeň za sebou, počas ktorého odlev presiahol jednu miliardu USD.
Trh s kryptomenami v uplynulých týždňoch ovplyvňuje viacero negatívnych faktorov. Jedným z najvýznamnejších sú očakávania ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb v Spojených štátoch. Najnovšie údaje aj vyjadrenia predstaviteľov americkej centrálnej banky (Fed) naznačujú, že Fed zrejme zvýši sadzby už v decembri.
Ďalším negatívnym faktorom je neistota týkajúca sa budúcej regulácie kryptomien v USA. Demokrati totiž v novembrových voľbách získali kontrolu nad oboma komorami Kongresu.
Investori sa obávajú, že po nástupe nového Kongresu v roku 2027 by sa regulačné prostredie pre kryptomeny mohlo sprísniť. Viacerí významní predstavitelia demokratov, predovšetkým senátorka Elizabeth Warrenová, dlhodobo presadzujú prísnejšiu reguláciu kryptomien.
(1 EUR = 1,0992 USD)