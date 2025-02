Bitcoin padol pod 90.000 USD a najnižšie za viac ako tri mesiace

Londýn 25. februára (TASR) - Bitcoin padol pod 90.000 USD (85.738,78 eura) a na najnižšiu úroveň za viac ako tri mesiace. Dôvodom bol pokles rizikového apetítu investorov, keďže avizované clá na dovoz do USA zvyšujú nervozitu na trhoch. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a CNBC.



Najväčšia kryptomena na svete z hľadiska trhovej hodnoty v noci klesla pod hranicu 90.000 USD. V utorok cena bitcoinu padla až na 86.128,21 USD a dostala sa najnižšie od 18. novembra. Okolo 17.15 h SEČ sa bitcoin obchodoval so stratou 8,22 % po 86.730 USD. Od rekordného maxima dosiahnutého v deň inaugurácie prezidenta Donalda Trumpa sa už oslabil takmer o 20 %.



Nervozita na trhoch z ciel, ktoré pripravuje Trumpova administratíva, spôsobila pokles rizikového apetítu investorov, čo viedlo aj k výpredaju na akciových trhoch.



"Akcie zaznamenali počas minulého týždňa niekoľko ťažkých obchodných dní, pričom najvýkonnejšie akcie padli podstatne prudšie v porovnaní s hlavným indexom, keďže trhy zápasia so zvýšenou neistotou spôsobenou novou administratívou," uviedol šéf oddelenia súkromných klientov a rodinných kancelárií spoločnosti Swan Bitcoin Steven Lubka. "Tento tlak sa preniesol aj na bitcoin a kryptomenové trhy."



Širší americký index S&P 500 v pondelok (24. 2.) zaznamenal tretí deň poklesu po sebe a v utorok sa takisto pohyboval hlboko v negatívnom teritóriu. To signalizuje, že sa mu nedarí zotaviť z minulotýždňového výpredaja, ktorý spôsobili obavy zo spomaľovania ekonomiky USA a pretrvávajúcej inflácie.



(1 EUR = 1,0497 USD)