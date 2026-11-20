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Bitcoin pokračuje v páde, jeho cena klesla pod 60.000 USD
Oslabili sa aj ostatné kryptomeny.
Autor TASR
New York 20. novembra (TASR) - Bitcoin pokračuje v prudkom poklese. Jeho cena v piatok prvýkrát od júla padla pod 60.000 USD (54.595 eur). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Najväčšiu a najznámejšiu kryptomenu na svete zasiahli obavy investorov z vysokého ocenenia spoločností spojených s umelou inteligenciou (AI), ktoré vyvolali výpredaj technologických akcií a ďalších rizikových aktív. V piatok popoludní okolo 17.00 h SEČ sa bitcoin obchodoval so stratou 5,4 % po 59.294 USD.
Oslabili sa aj ostatné kryptomeny. Prudký pokles trhovej hodnoty technologických spoločností na svetových burzách totiž znížil záujem investorov o rizikové a špekulatívne aktíva.
Akcie technologických spoločností sa tento týždeň dostali pod výrazný tlak, keďže investori začali spochybňovať dlhodobú návratnosť rozsiahlych investícií do AI z uplynulých rokov. Zároveň rastú pochybnosti o tom, či je súčasné tempo týchto investícií udržateľné aj v nasledujúcich mesiacoch.
Náladu na trhu výraznejšie nezlepšil ani štvrtkový (19. 11.) vstup na burzu spoločnosti Anthropic, ktorý podľa analytikov zároveň odčerpal časť likvidity z trhu s kryptomenami.
Trh s kryptomenami v poslednom období ovplyvňuje viacero negatívnych faktorov. Jedným z najvýznamnejších sú očakávania ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb v Spojených štátoch. Najnovšie údaje aj vyjadrenia predstaviteľov americkej centrálnej banky (Fed) naznačujú, že Fed zrejme zvýši sadzby už v decembri.
Ďalším negatívnym faktorom je neistota týkajúca sa budúcej regulácie kryptomien v USA. Demokrati totiž v novembrových voľbách získali kontrolu nad oboma komorami Kongresu. Investori sa obávajú, že po nástupe nového Kongresu v roku 2027 by sa regulačné prostredie pre kryptomeny mohlo sprísniť.
(1 EUR = 1,099 USD)
Najväčšiu a najznámejšiu kryptomenu na svete zasiahli obavy investorov z vysokého ocenenia spoločností spojených s umelou inteligenciou (AI), ktoré vyvolali výpredaj technologických akcií a ďalších rizikových aktív. V piatok popoludní okolo 17.00 h SEČ sa bitcoin obchodoval so stratou 5,4 % po 59.294 USD.
Oslabili sa aj ostatné kryptomeny. Prudký pokles trhovej hodnoty technologických spoločností na svetových burzách totiž znížil záujem investorov o rizikové a špekulatívne aktíva.
Akcie technologických spoločností sa tento týždeň dostali pod výrazný tlak, keďže investori začali spochybňovať dlhodobú návratnosť rozsiahlych investícií do AI z uplynulých rokov. Zároveň rastú pochybnosti o tom, či je súčasné tempo týchto investícií udržateľné aj v nasledujúcich mesiacoch.
Náladu na trhu výraznejšie nezlepšil ani štvrtkový (19. 11.) vstup na burzu spoločnosti Anthropic, ktorý podľa analytikov zároveň odčerpal časť likvidity z trhu s kryptomenami.
Trh s kryptomenami v poslednom období ovplyvňuje viacero negatívnych faktorov. Jedným z najvýznamnejších sú očakávania ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb v Spojených štátoch. Najnovšie údaje aj vyjadrenia predstaviteľov americkej centrálnej banky (Fed) naznačujú, že Fed zrejme zvýši sadzby už v decembri.
Ďalším negatívnym faktorom je neistota týkajúca sa budúcej regulácie kryptomien v USA. Demokrati totiž v novembrových voľbách získali kontrolu nad oboma komorami Kongresu. Investori sa obávajú, že po nástupe nového Kongresu v roku 2027 by sa regulačné prostredie pre kryptomeny mohlo sprísniť.
(1 EUR = 1,099 USD)