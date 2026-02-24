< sekcia Ekonomika
Bitcoin pokračuje v páde, jeho cena klesla pod 63.000 USD
Najväčšia a najznámejšia kryptomena v utorok klesla až na 62.964,64 USD.
Autor TASR
New York 24. februára (TASR) - Bitcoin pokračuje v páde. V utorok ráno jeho cena klesla o viac než 5 % a dostala sa pod hranicu 63.000 USD (53.462,32 eur). Dôvodom je chaotická colná politika USA a zvýšenie napätia v medzinárodnom obchode, ako aj širšie geopolitické riziká. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Najväčšia a najznámejšia kryptomena v utorok klesla až na 62.964,64 USD. Okolo 11.00 h stredoeurópskeho času sa obchodovala so stratou 4,85 % po 63.167,47 USD. Investori vo všeobecnosti presúvali kapitál preč z rizikových aktív do bezpečných prístavov.
„Pokles bitcoinu pôsobí skôr ako klasická zmena rizikového sentimentu než ako špecifický šok v kryptosvete,“ uviedol šéf investičných riešení pre klientov v Ázii mimo Japonska spoločnosti Invesco Christopher Hamilton. Dodal, že ide skôr o „taktické znižovanie rizika“ než o trvalý odchod investorov.
Minulý týždeň americký prezident Donald Trump vyhlásil, že sa v priebehu desiatich dní rozhodne, či podnikne útok na Irán, ktorý odmieta nový jadrový dohovor. Napätie odvtedy rastie a Washington pokračuje v presúvaní vojenských kapacít na Blízky východ.
Bitcoin sa prudko oslabil od októbra minulého roka, keď prekonal hranicu 125.000 USD. Pokles pokračuje aj v tomto roku, od jeho začiatku stratil 27 % a od októbrového maxima padol o 50 %.
(1 EUR = 1,1784 USD)
