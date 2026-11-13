< sekcia Ekonomika
Bitcoin pokračuje v poklese, jeho cena je pod 70.000 USD
Najstaršia a najznámejšia kryptomena sa na obchodnej platforme Bitstamp prvýkrát od augusta dostala pod hranicu 70.000 amerických dolárov.
Autor TASR
Londýn 13. novembra (TASR) - Bitcoin pokračuje v poklese, v piatok jeho cena padla pod 70.000 USD (63.171 eur). Dôvodom sú obavy z rastúcej inflácie a zvyšovania úrokových sadzieb. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Najstaršia a najznámejšia kryptomena sa na obchodnej platforme Bitstamp prvýkrát od augusta dostala pod hranicu 70.000 amerických dolárov. V piatok predpoludním sa obchodovala so stratou vyše 6 % po 68.836 USD.
Prostredie pre kryptomeny, ktoré sa považujú za vysoko rizikové aktíva, sa v poslednom období výrazne zhoršilo. Okrem nedávnych turbulencií v technologickom sektore kryptomeny negatívne ovplyvňujú predovšetkým očakávania ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb zo strany americkej centrálnej banky (Fed).
Pre investorov do bitcoinu by to bola nepriaznivá správa, pretože samotné držanie tejto kryptomeny neprináša žiadny úrokový výnos. Pri raste úrokových sadzieb sa stávajú atraktívnejšími úročené investičné nástroje, napríklad dlhopisy.
Politická podpora sektora kryptomien sa navyše čiastočne oslabila po tom, ako demokrati v amerických voľbách do Kongresu začiatkom minulého týždňa získali väčšinu v oboch jeho komorách. Dôsledkom by mohlo byť sprísnenie regulácie sektora.
(1 EUR = 1,1081 USD)
Najstaršia a najznámejšia kryptomena sa na obchodnej platforme Bitstamp prvýkrát od augusta dostala pod hranicu 70.000 amerických dolárov. V piatok predpoludním sa obchodovala so stratou vyše 6 % po 68.836 USD.
Prostredie pre kryptomeny, ktoré sa považujú za vysoko rizikové aktíva, sa v poslednom období výrazne zhoršilo. Okrem nedávnych turbulencií v technologickom sektore kryptomeny negatívne ovplyvňujú predovšetkým očakávania ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb zo strany americkej centrálnej banky (Fed).
Pre investorov do bitcoinu by to bola nepriaznivá správa, pretože samotné držanie tejto kryptomeny neprináša žiadny úrokový výnos. Pri raste úrokových sadzieb sa stávajú atraktívnejšími úročené investičné nástroje, napríklad dlhopisy.
Politická podpora sektora kryptomien sa navyše čiastočne oslabila po tom, ako demokrati v amerických voľbách do Kongresu začiatkom minulého týždňa získali väčšinu v oboch jeho komorách. Dôsledkom by mohlo byť sprísnenie regulácie sektora.
(1 EUR = 1,1081 USD)