Bitcoin pokračuje v poklese, jeho cena sa dostala pod 26.000 USD

New York 19. augusta (TASR) - Kryptomeny zostali pod tlakom aj na konci týždňa. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Bitcoin sa v piatok (18. 8.) dostal pod hranicu 26.000 USD (23.925,65 eura), keď pokračoval v oslabovaní po náhlom štvrtkovom (17. 8.) prepade. Piatkové obchodovanie ukončil so stratou okolo 6 % na 26.038,41 USD. V sobotu predpoludním okolo 10.50 h SELČ sa podľa CoinMarketCap obchodoval s mínusom takmer 2 % (v priebehu 24 hodín) po 25.927,41 USD.



Cena najväčšej a najznámejšej kryptomeny sa podľa Coin Metrics za celý týždeň prepadla o 11,28 % a zaznamenala siedmu týždennú stratu za uplynulých osem týždňov a najhorší týždeň od novembra. Coin Metrics meria obchodný týždeň pre kryptomeny, s ktorými sa obchoduje 24 hodín denne, od piatkového zatvorenia burzy v USA do nasledujúceho piatku.



Negatívny vývoj bitcoinu mal vplyv aj na ďalšie kryptomeny. Druhá najväčšia kryptomena ether v piatok klesla približne o 4 % rovnako ako binance. Cardano sa oslabilo o viac ako 3 %, XRP sa prepadla o 13 % a solana o 7 %.



Štvrtkový náhly výpredaj, keď bitcoin zaznamenal najprudší jednodňový prepad od novembra 2022, spustila okrem všeobecného zníženia rizikového apetítu investorov, ktorý spôsobil výpredaj na globálnych akciových trhoch, správa denníka Wall Street Journal, že spoločnosť SpaceX sa zbavila všetkých svojich bitcoinov.



(1 EUR = 1,0867 USD)