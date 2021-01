Bitcoin pokračuje v prelamovaní rekordov

Londýn/New York 7. januára (TASR) - Bitcoin pokračuje v raste a prelamovaní rekordov aj v novom roku. Jeho cena sa vo štvrtok prvýkrát dostala nad 38.000 USD (30.799,16 eura). To zvýšilo celkovú hodnotu trhu s kryptomenami nad 1 bilión USD.



Cena najstaršej a najznámejšej kryptomeny sa vo štvrtok podľa údajov Coin Metrics dostala až na 38.080 USD. Stalo sa to len niekoľko hodín po tom, čo prelomila hranicu 37.000 USD.



Na začiatku roka 2020 sa bitcoin predával približne po 8000 USD, potom, počas prvej vlny pandémie nového koronavírusu, padla jeho cena pod 4000 USD. Neskôr sa začalo pomalé posilňovanie, ktoré sa na jeseň 2020 prudko zrýchlilo. Od začiatku tohto roka sa bitcoin zhodnotil približne o 30 % a za uplynulých 12 mesiacov takmer o 370 %.



Bitcoin je trhovým podielom takmer 70 % s výrazným odstupom najväčšou digitálnou menou. Experti odhadujú, že jeho trhová kapitalizácia aktuálne predstavuje vyše 700 miliárd USD. Hodnota celého trhu s kryptomenami, kam patria okrem bitcoinu aj ďalšie digitálne meny, ako sú napríklad ethereum alebo tether, podľa údajov Coinmarketcap vo štvrtok prvýkrát prekročila 1 bilión USD.



Za posilňovaním bitcoinu v minulom roku bolo viacero faktorov. Za najdôležitejší sa považuje zvýšenie jeho akceptácie medzi investormi. K tomu veľkou mierou prispela platobná služba PayPal, ktorá chce svojim používateľom umožniť platby digitálnymi menami.



Ďalším faktorom bol nárast dopytu zo strany inštitucionálnych investorov, ktorí nakupujú bitcoin ako zábezpeku proti inflácii, podobne ako zlato. Dôvodom sú bezprecedentné fiškálne a monetárne stimuly na podporu ekonomík počas pandémie nového koronavírusu.



Podľa analytikov banky JPMorgan Chase by cena bitcoinu mohla v dlhodobom horizonte dosiahnuť až 146.000 USD. Iní experti však varujú pred rizikom extrémneho kolísania kurzu bitcoinu. Pred tromi rokmi sa jeho cena v priebehu krátkeho času prepadla približne o 70 %.



(1 EUR = 1,2338 USD)