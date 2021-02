Bitcoin pokračuje v prelamovaní rekordov

New York 11. februára (TASR) - Bitcoin pokračuje v raste a prelamovaní rekordov. Podporuje ho predovšetkým rastúca akceptácia zo strany veľkých firiem. Vo štvrtok Mastercard a Bank of New York Mellon uviedli, že zákazníkom uľahčia používanie kryptomien.



Cena najznámejšej a najväčšej digitálnej meny sa vo štvrtok na platforme Bitstamp dostala až na 48.481 USD (39.911,91 eura) a prekonala doterajší rekord z tohto týždňa. Podvečer sa opäť obchodovala pod 48.000 USD. Bitcoin si od začiatku roka polepšil približne o 60 %.



Na nový rekord sa vo štvrtok dostal aj širší index kryptomien Bloomberg Galaxy Crypto Index.



V pondelok (8. 2.) bitcoin podporila správa, že americký výrobca elektromobilov Tesla nakúpil bitcoiny za 1,5 miliardy USD a že plánuje akceptovať bitcoiny pri platbe za svoje elektromobily.



"Svet kryptoaktív sa tlačí do oblastí tradičných financií ohromujúcim tempom," uviedol analytik investičnej platformy eToro Simon Peters.



Prevádzkovateľ platobných kariet, spoločnosť Mastercard, vo štvrtok uviedol, že umožní transakcie s vybranými kryptomenami. A Bank of New York Mellon oznámila, že pre inštitucionálnych zákazníkov bude uchovávať bitcoiny rovnako, ako realizovať ich prevody.