Bitcoin pokračuje v prelamovaní rekordov

Londýn 13. apríla (TASR) - Bitcoin a ethereum sa opäť posilňujú a ich ceny sa dostali na nové rekordné maximá. Cena bitcoinu už prelomila hranicu 63.000 USD (52.923 eura). Náladu na trhu digitálnych mien podporuje investormi netrpezlivo očakávaný vstup na burzu americkej spoločnosti Coinbase Global.



Najväčšia a najznámejšia kryptomena si v priebehu uplynulých 24 hodín polepšila o 5 % a jej cena sa podľa údajov Coin Metrics dostala až na 63.171 USD. Bitcoin neskôr prišiel o časť ziskov a predával sa po 62.653 USD. Druhá najhodnotnejšia kryptomena ethereum takisto stanovila nové rekordné maximum, keď jej cena stúpla až na 2222 USD.



Bitcoin a ďalšie kryptomeny sú čoraz akceptovanejšie medzi investormi a firmami, čo je jedným z dôvodov ich aktuálneho posilňovania. Spoločnosť Coinbase Global, ktorá prevádzkuje najväčšiu kryptomenovú burzu v USA, vstúpi na Nasdaq v stredu 14. apríla. Očakáva sa, že jej valuácia dosiahne okolo 100 miliárd USD, čo je viac ako hodnota veľkých burzových operátorov, napríklad firmy Intercontinental Exchange prevádzkujúcej newyorskú burzu New York Stock Exchange. Je to prvá takáto kotácia veľkej kryptofirmy a pre ďalšie startupy z odvetvia zároveň test záujmu investorov.



"To je evolúcia odvetvia, ktoré bývalo na periférii," uviedol šéf a spoluzakladateľ kryptopeňaženky Zumo Nick Jones. Dodal, že postupne miznú hranice medzi kryptofirmami a tradičnými finančnými inštitúciami.



"Toto je veľmi dobré a dôležité pre celé odvetvie," uviedol šéf a spoluzakladateľ londýnskej kryptomenovej platformy Luno Marcus Swanepoel. "Zvýši to dôveru a transparentnosť v našom odvetví."



Coinbase vznikla v roku 2012. V tomto roku zaznamenala prudký nárast tržieb vďaka posilneniu bitcoinu a ďalších kryptomien. Spoločnosť odhadla tržby za 1. kvartál 2021 na 1,8 miliardy USD, čo je deväťnásobok v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška. Zisk stúpol do pásma 730 miliónov USD až 800 miliónov USD.



Hlavným ťahúňom trhu s krytomenami, ktorého celková hodnota už prekročila 2 bilióny USD, zostáva bitcoin. Jeho hodnota sa od začiatku roka viac než zdvojnásobila. V posledných mesiacoch o neho prejavilo záujem niekoľko veľkých spoločností a inštitucionálnych investorov. Medzi firmy, ktoré nakúpili bitcoin, patria napríklad Tesla a Square. Tesla dokonca už začala v USA akceptovať bitcoin pri platbách za svoje elektromobily.



Už aj veľké investičné banky hľadajú možnosti, ako by umožnili svojim klientom investovať do digitálnych aktív. Morgan Stanley v marci ohlásila, že umožní svojim klientom, ktorým spravuje majetok, prístup k bitcoinovým fondom. Aj Goldman Sachs sa pripravuje na spustenie investičných nástrojov pre bitcoin a ďalšie digitálne aktíva.



(1 EUR = 1,1904 USD)