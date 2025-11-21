< sekcia Ekonomika
Bitcoin pokračuje v prepade
Autor TASR
New York/Londýn 21. novembra (TASR) - Cena bitcoinu pokračuje aj na konci týždňa v prepade. Najznámejšia a najväčšia kryptomena zrejme zaznamená v novembri najhorší mesačný výkon od vlny kolapsov firiem z krypto sektora v roku 2022. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a Bloomberg.
Bitcoin v piatok spadol až o 6,4 % na 81.629 USD (70.895 eur) a dostal sa na sedemmesačné minimum. Druhá najväčšia kryptomena, ethereum sa oslabila až o 7,6 %, pričom jej cena sa dostala pod hranicu 2700 USD a na štvormesačné minimum. Celková trhová kapitalizácia kryptomien po prvýkrát od apríla klesla pod tri bilióny USD, ukázali údaje CoinGecko.
Dôvodom oslabovania kryptomien je výpredaj rizikových aktív. Investori sa totiž obávajú vysokého ohodnotenia technologických akcií. Ďalším faktorom je zníženie očakávaní, týkajúcich sa decembrového uvoľnenia menovej politiky v USA.
Bitcoin aj ethereum tento týždeň spadli približne o 12 %. Bitcoin zatiaľ v novembri stratil približne štvrtinu svojej hodnoty, čo je najviac za jeden mesiac od júna 2022.
Kryptomeny sa často považujú za barometer rizikového apetítu investorov a ich pokles signalizuje, že nálada na trhoch je krehká a stúpa volatilita. Podľa CoinGecko sa trhová kapitalizácia kryptomien za uplynulých šesť týždňov prepadla približne o 1,2 bilióna USD.
(1 EUR = 1,1514 USD)
