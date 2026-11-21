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Bitcoin pokračuje v prudkom poklese, jeho cena je najnižšia za 2 roky
Náladu na trhu výraznejšie nezlepšil ani štvrtkový (19. 11.) vstup na burzu spoločnosti Anthropic, ktorý podľa analytikov zároveň odčerpal časť likvidity z trhu s kryptomenami.
Autor TASR
New York 21. novembra (TASR) - Bitcoin pokračuje v prudkom poklese. Jeho cena sa dostala pod 56.000 USD (50.955 eur) a na najnižšiu úroveň za 2 roky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Najväčšiu a najznámejšiu kryptomenu na svete zasiahli obavy investorov z vysokého ocenenia technologických spoločností spojených s umelou inteligenciou (AI), ktoré vyvolali rozsiahly výpredaj rizikových aktív.
Cena bitcoinu v noci na sobotu padla až na 55.830 USD, čo bolo najmenej od septembra 2024. Už počas piatkového (20. 11.) obchodovania klesla pod hranicu 60.000 USD, prvýkrát od júla tohto roka. V sobotu predpoludním sa bitcoin obchodoval so stratou 6,76 % po 57.793,85 USD.
Akcie technologických spoločností sa tento týždeň dostali pod výrazný tlak, keďže investori začali spochybňovať dlhodobú návratnosť rozsiahlych investícií do AI z uplynulých rokov. Zároveň rastú pochybnosti o tom, či je súčasné tempo týchto investícií udržateľné aj v nasledujúcich mesiacoch.
Náladu na trhu výraznejšie nezlepšil ani štvrtkový (19. 11.) vstup na burzu spoločnosti Anthropic, ktorý podľa analytikov zároveň odčerpal časť likvidity z trhu s kryptomenami.
Trh s kryptomenami v poslednom období ovplyvňuje viacero negatívnych faktorov. Jedným z najvýznamnejších sú očakávania ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb v Spojených štátoch. Najnovšie údaje aj vyjadrenia predstaviteľov americkej centrálnej banky (Fed) naznačujú, že Fed zrejme zvýši sadzby už v decembri.
Ďalším negatívnym faktorom je neistota týkajúca sa budúcej regulácie kryptomien v USA. Demokrati totiž v novembrových voľbách získali kontrolu nad oboma komorami Kongresu. Investori sa obávajú, že po nástupe nového Kongresu v roku 2027 by sa regulačné prostredie pre kryptomeny mohlo sprísniť.
(1 EUR = 1,099 USD)
Najväčšiu a najznámejšiu kryptomenu na svete zasiahli obavy investorov z vysokého ocenenia technologických spoločností spojených s umelou inteligenciou (AI), ktoré vyvolali rozsiahly výpredaj rizikových aktív.
Cena bitcoinu v noci na sobotu padla až na 55.830 USD, čo bolo najmenej od septembra 2024. Už počas piatkového (20. 11.) obchodovania klesla pod hranicu 60.000 USD, prvýkrát od júla tohto roka. V sobotu predpoludním sa bitcoin obchodoval so stratou 6,76 % po 57.793,85 USD.
Akcie technologických spoločností sa tento týždeň dostali pod výrazný tlak, keďže investori začali spochybňovať dlhodobú návratnosť rozsiahlych investícií do AI z uplynulých rokov. Zároveň rastú pochybnosti o tom, či je súčasné tempo týchto investícií udržateľné aj v nasledujúcich mesiacoch.
Náladu na trhu výraznejšie nezlepšil ani štvrtkový (19. 11.) vstup na burzu spoločnosti Anthropic, ktorý podľa analytikov zároveň odčerpal časť likvidity z trhu s kryptomenami.
Trh s kryptomenami v poslednom období ovplyvňuje viacero negatívnych faktorov. Jedným z najvýznamnejších sú očakávania ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb v Spojených štátoch. Najnovšie údaje aj vyjadrenia predstaviteľov americkej centrálnej banky (Fed) naznačujú, že Fed zrejme zvýši sadzby už v decembri.
Ďalším negatívnym faktorom je neistota týkajúca sa budúcej regulácie kryptomien v USA. Demokrati totiž v novembrových voľbách získali kontrolu nad oboma komorami Kongresu. Investori sa obávajú, že po nástupe nového Kongresu v roku 2027 by sa regulačné prostredie pre kryptomeny mohlo sprísniť.
(1 EUR = 1,099 USD)