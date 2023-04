Bitcoin pokračuje v raste a prvýkrát od júna sa dostal nad 30.000 USD

Singapur 11. apríla (TASR) - Bitcoin pokračuje v posilňovaní a jeho cena sa prvýkrát za 10 mesiacov dostala nad psychologicky dôležitú hranicu 30.000 USD (27.485 eur). Investori totiž očakávajú, že americká centrálna banka (Fed) čoskoro ukončí cyklus agresívneho sprísňovania menovej politiky. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Reuters.



Cena najväčšej a najznámejšej kryptomeny sa v ázijskom obchodovaní dostala až na 30.438 USD, keď hranicu 30.000 USD prelomila prvýkrát od júna 2022. Okolo 8.30 h SELČ sa podľa CoinMarketCap predávala s plusom asi 6,5 % (v priebehu 24 hodín) po 30.106,52 USD. Od začiatku mesiaca si bitcoin pripísal približne 6 % po tom, ako v marci vzrástol o 23 %, a od začiatku roka viac než 80 %.



V raste pokračujú aj ďalšie digitálne meny. Ether, teda druhá najväčšia kryptomena, sa obchodoval so ziskom okolo 3,5 % po 1921,92 USD. Od začiatku roka jeho cena stúpla už o 60 %.



Celková trhová kapitalizácia kryptomien sa v utorok podľa CoinMarketCap zvýšila približne o 4 % na 1,24 bilióna USD. Na porovnanie, v novembri padla pod 800 miliárd USD.



Dôvodom pozitívneho vývoja na trhu kryptomien bolo zvýšenie rizikového apetítu investorov, ktorý podporila aj piatková (7. 4.) správa o vývoji nezamestnanosti a tvorby pracovných miest v USA. Trh práce zostáva silný, čo signalizuje, že americká ekonomika je naďalej odolná.



Otrasy v bankovom sektore, ktoré spustil krach banky Silicon Valley (SVB), však zvýšili očakávania trhu, že Fed už zrejme o moc vyššie nezdvihne úrokové sadzby, keďže chce zmierniť napätie v bankovom sektore. To tiež podporilo nádeje, že centrálna banka by mohla ešte v tomto roku začať uvoľňovať menovú politiku.



"Dôvodom širokého rastu kryptomien je optimizmus obchodníkov týkajúci sa menovej politiky centrálnych bánk," uviedla analytička spoločnosti CMC Markets Tina Tengová.



(1 EUR = 1,0915 USD)