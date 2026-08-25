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Bitcoin pokračuje v raste, jeho cena sa dostala nad 80.000 USD
Počas ázijského obchodovania sa bitcoin obchodoval po 80.323,24 USD, pričom predtým sa jeho cena dostala až na 81.237,94 USD, čo je najviac od polovice mája.
Autor TASR
New York 25. augusta (TASR) - Cena bitcoinu sa dostala nad hranicu 80.000 USD (68.587 eur) a na najvyššiu úroveň za tri mesiace. Podporil ju obnovený prílev do spotových bitcoinových ETF, oslabenie dolára a zvýšenie rizikového apetítu investorov. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a CNBC.
Počas ázijského obchodovania sa bitcoin obchodoval po 80.323,24 USD, pričom predtým sa jeho cena dostala až na 81.237,94 USD, čo je najviac od polovice mája.
Americký prezident Donald Trump minulý týždeň vyzval Kongres, aby schválil zákon, ktorý by priniesol jasnejšie pravidlá pre rýchlo rastúci sektor kryptomien. Odvtedy bitcoin získal približne 16 %.
Aktuálny rast nadväzuje na prudké posilnenie z minulého týždňa, keď bitcoin počas troch dní vyskočil o viac ako 20 %, čo bol jeho najväčší trojdňový nárast od roku 2023. Od začiatku augusta bitcoin vyskočil približne o 28 % a smeruje k najvyššiemu mesačnému zisku od novembra 2024.
V utorok sa posilnili aj ďalšie kryptomeny. Ether sa obchodoval so ziskom 1,17 % po 2498 USD. XRP vzrástla o 2,6 % na 1,52 USD, pričom počas uplynulých siedmich dní podľa CoinGecko vyskočila približne o 50 %.
Výrazným impulzom pre kryptomeny bolo aj minulotýždňové oznámenie amerického ministerstva financií, že rozšíri program spätných nákupov štátnych dlhopisov s dlhšou splatnosťou s cieľom obmedziť rast ich výnosov. Tento krok prispel k oslabeniu amerického dolára.
Zo slabšieho dolára profitovalo aj zlato, ktorého cena vystúpila na najvyššiu úroveň za tri mesiace.
(1 EUR = 1,1664 USD)
Počas ázijského obchodovania sa bitcoin obchodoval po 80.323,24 USD, pričom predtým sa jeho cena dostala až na 81.237,94 USD, čo je najviac od polovice mája.
Americký prezident Donald Trump minulý týždeň vyzval Kongres, aby schválil zákon, ktorý by priniesol jasnejšie pravidlá pre rýchlo rastúci sektor kryptomien. Odvtedy bitcoin získal približne 16 %.
Aktuálny rast nadväzuje na prudké posilnenie z minulého týždňa, keď bitcoin počas troch dní vyskočil o viac ako 20 %, čo bol jeho najväčší trojdňový nárast od roku 2023. Od začiatku augusta bitcoin vyskočil približne o 28 % a smeruje k najvyššiemu mesačnému zisku od novembra 2024.
V utorok sa posilnili aj ďalšie kryptomeny. Ether sa obchodoval so ziskom 1,17 % po 2498 USD. XRP vzrástla o 2,6 % na 1,52 USD, pričom počas uplynulých siedmich dní podľa CoinGecko vyskočila približne o 50 %.
Výrazným impulzom pre kryptomeny bolo aj minulotýždňové oznámenie amerického ministerstva financií, že rozšíri program spätných nákupov štátnych dlhopisov s dlhšou splatnosťou s cieľom obmedziť rast ich výnosov. Tento krok prispel k oslabeniu amerického dolára.
Zo slabšieho dolára profitovalo aj zlato, ktorého cena vystúpila na najvyššiu úroveň za tri mesiace.
(1 EUR = 1,1664 USD)