Bitcoin pokračuje v rekordoch, jeho cena sa dostala nad 62.000 USD

Singapur 13. apríla (TASR) - Bitcoin sa opäť posilňuje a jeho cena sa dostala na nové rekordné maximum, keď už prekonala 62.000 USD (52.083 eur). Náladu na trhu digitálnych mien podporuje blížiaci sa vstup na burzu americkej spoločnosti Coinbase Global.



Najväčšia a najznámejšia kryptomena si v utorok polepšila o 4,3 % a jej cena sa dostala až na 62.531 USD. Doterajšie maximum 61.742 USD dosiahol bitcoin 13. marca.



Bitcoin a ďalšie kryptomeny sú čoraz akceptovanejšie medzi investormi a firmami, čo je jedným z dôvodov ich aktuálneho posilňovania sa. Spoločnosť Coinbase Global, ktorá prevádzkuje najväčšiu americkú kryptomenovú burzu, vstúpi na Nasdaq v stredu 14. apríla s valuáciou okolo 100 miliárd USD. Je to prvá takáto kotácia veľkej kryptofirmy a pre ďalšie start-upy z odvetvia zároveň test záujmu investorov.



"To je evolúcia odvetvia, ktoré bývalo na periférii," uviedol šéf a spoluzakladateľ kryptopeňaženky Zumo Nick Jones. Dodal, že postupne miznú hranice medzi kryptofirmami a tradičnými finančnými inštitúciami.



Hlavným ťahúňom trhu s krytomenami, ktorého celková hodnota už prekročila 2 bilióny USD, zostáva bitcoin, o ktorý v posledných mesiacoch prejavilo záujem niekoľko veľkých spoločností a inštitucionálnych investorov. Medzi firmy, ktoré nakúpili bitcoin, patria napríklad Tesla a Square. Tesla dokonca už začala v USA akceptovať bitcoin pri platbách za svoje elektromobily.



Už aj veľké investičné banky hľadajú možnosti, ako by umožnili svojim klientom investovať do digitálnych aktív. Morgan Stanley v marci ohlásila, že umožní svojim klientom, ktorým spravuje majetok, prístup k bitcoinovým fondom. Aj Goldman Sachs sa pripravuje na spustenie investičných nástrojov pre bitcoin a ďalšie digitálne aktíva.



(1 EUR = 1,1904 USD)